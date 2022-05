Il produttore cinese OPPO si appresta a lanciare sul mercato l’ennesimo smartphone Android medio-gamma anche se, in realtà, potrebbe trattarsi di una semplice pratica di rebrand di un prodotto già esistente: OPPO Reno8 Lite (smartphone a sinistra nell’immagine di copertina), infatti, dovrebbe essere il rebrand destinato al mercato europeo di OPPO Reno7 Lite 5G (smartphone a destra nell’immagine di copertina) che, a sua volta, è il rebrand di OPPO Reno7 Z 5G.

OPPO Reno8 Lite potrebbe essere un rebrand di Reno7 Lite per l’Europa

OPPO raggiunge Xiaomi nella cerchia dei produttori cinesi che adorano confondere l’utenza a livello globale, presentando decine di smartphone con poche differenze ma dal nome simile o, addirittura, copie dello stesso prodotto con nomi diversi a seconda del mercato di destinazione.

L’ultimo smartphone vittima di questa pratica è OPPO Reno8 Lite, protagonista di alcune recenti indiscrezioni. Stando a quanto riportato dal portale WinFuture.de, lo smartphone non dovrebbe essere altro che un rebrand destinato a determinate zone del mercato europeo del già presente OPPO Reno7 Lite 5G (disponibile in paesi come Repubblica Ceca, Ungheria, Romania e Slovacchia).

A sua volta, OPPO Reno7 Lite 5G è il rebrand dell’OPPO Reno7 Z 5G venduto su alcuni mercati asiatici.

Le caratteristiche dello smartphone, pertanto, sono le medesime dei due gemelli. OPPO Reno8 Lite sarà il compatto della famiglia Reno8 e potrà contare su un display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+ (1080 x 2400 pixel).

Il SoC sarà lo Snapdragon 695 5G di Qualcomm, coadiuvato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio di archiviazione (espandibile tramite scheda microSD). OPPO Reno8 Lite avrà una tripla fotocamera posteriore in assetto 64+2+2 MP, con il sensore principale affiancato dai due sensori di supporto (macro e profondità di campo); la fotocamera anteriore, invece, sarà da 16 MP.

Tutto invariato anche lato batteria, 4500 mAh con ricarica rapida a 33 W, e lato software, che sarà la ColorOS 12 basata ancora su Android 11, purtroppo.

Quanto costerà questo “nuovo” Reno8 Lite?

OPPO Reno8 Lite potrebbe arrivare a breve in Europa e, forse, anche in Italia, nelle due colorazioni Cosmic Black e Champagne Silver. Vista la parentela stretta con OPPO Reno7 Lite, possiamo farci un’idea del possibile prezzo di vendita grazie ai prezzi a cui viene proposto nei mercati europei in cui è presente.

Lo smartphone, dunque, potrebbe essere venduto ad un prezzo di poco inferiore ai 400€. Nelle prossime settimane potrebbero giungere altre informazioni, magari ufficiali, che ci avvicineranno alla commercializzazione di questo “nuovo” smartphone di OPPO.

