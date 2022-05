Nelle scorse ore, WhatsApp ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento della versione Beta dell’applicazione per Android attraverso il Google Play Beta Program: è arrivata la versione 2.22.12.8. Anche questa volta al centro delle attenzioni del team di sviluppo ci sono i gruppi, con particolare riferimento alla futura possibilità di abbandonarli in maniera “silenziosa”.

Nelle ultime settimane vi abbiamo raccontato numerose novità interessanti relative a WhatsApp, sia per la versione stabile che per la Beta. Dalle reazioni finalmente disponibili per tutti ai nuovi indicatori della crittografia end-to-end in arrivo, passando per la futura possibilità di utilizzo su più di uno smartphone, per gli strumenti per gli amministratori dei gruppi e per il ritocco grafico degli aggiornamenti di stato testuali, fino al lavoro di miglioramento dei messaggi effimeri. Le più recenti attengono ai gruppi allargati fino a 512 persone, alla lista degli ex partecipanti e al piano in abbonamento WhatsApp Premium. Se vi eravate persi queste novità, potete recuperarle tramite i link qui sopra, intanto occupiamoci dell’ultima versione Beta.

WhatsApp Beta: le novità dell’aggiornamento 2.22.12.8

I gruppi sono destinati a diventare sempre più folti — dell’annuncio delle Community vi avevamo parlato a tempo debito — e centrali nell’esperienza d’uso di WhatsApp, ma un simile allargamento potrebbe anche renderli piuttosto caotici e di difficile gestione. Ecco, allora, che ci tocca riaprire il discorso già toccato la settimana scorsa circa la nuova funzione di abbandono “silenzioso” dei gruppi.

La novità è interessante, ma anche oggi siamo costretti a darvi una cattiva notizia: anche con WhatsApp Beta 2.22.12.8 la funzione rimane ancora in fase di sviluppo; soltanto quando verrà rilasciata con un futuro aggiornamento dell’app potrete dunque effettivamente abbandonare i gruppi più fastidiosi senza che ciò venga notificato agli altri partecipanti.

Allo stato attuale, qualora decideste di abbandonare un gruppo, WhatsApp inserirebbe un messaggio di sistema nella chat per informare di ciò gli altri membri. In futuro non sarà più così: come vi avevamo già spiegato e come si vede nello screenshot, solo ed esclusivamente gli amministratori del gruppo — che, per il ruolo di moderatori che ricoprono, è giusto che siano informati di simili azioni — saranno in grado di vedere gli utenti che lo abbandonano, ma gli altri partecipanti no. Per la verità c’è già una differenza da segnalare rispetto al primo avvistamento: mentre in quel caso all’utente venivano proposte due sole opzioni (“Cancel” ed ”Exit group”), questa volta ne vediamo una in più: “Mute instead”, “Cancel” ed ”Exit”.

La funzione è molto interessante, ma a questo punto ci preme ribadire — e questo cambiamento già scovato ne è la dimostrazione — come sia ancora in fase di sviluppo, per questo motivo non è disponibile per nessun utente, né del ramo stabile né di quello beta. Il team di sviluppo sta lavorando per rilasciarla con un futuro aggiornamento dell’app — naturalmente, sia in quella per dispositivi Android che nella controparte per iOS e in Desktop, da cui proveniva il primo avvistamento —, con priorità come sempre ai beta tester, tuttavia questa rimane una mera anteprima.

Come aggiornare WhatsApp e iscriversi al programma Beta

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità e gli ultimi rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app disponibile direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Nel caso in cui siate desiderosi di provare le novità in anteprima proposte da WhatsApp Beta per Android, potete procedere iscrivendovi al Programma Beta (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link). Ove il Programma Beta fosse al completo in questo momento, potete procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link). Per maggiori dettagli su tutti i metodi di aggiornamento di WhatsApp, vi invitiamo a consultare il nostro articolo dedicato.

Potrebbe interessarti anche: Le nostre guide di WhatsApp