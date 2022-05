Come da previsioni, il nuovo OnePlus Ace Racing Edition diventa realtà sul mercato cinese. Sebbene il nome potesse spingere ad immaginarlo come una variante del OnePlus Ace presentato appena un mese fa dal produttore cinese, lo smartphone appare profondamente diverso dal fratellastro.

Pur mantenendo invariate alcune delle specifiche tecniche del modello Ace “liscio”, il design di questo nuovo smartphone Android è particolarmente ispirato da quello del OnePlus 10 Pro, attuale top gamma di OnePlus.

OnePlus Ace Racing Edition è ufficiale in Cina

Come anticipato in apertura, OnePlus Ace Racing Edition si configura come un ibrido tra OnePlus Ace, dal quale eredita gran parte delle specifiche tecniche, e OnePlus 10 Pro dal quale eredita il design. Pur mettendoci qualcosa di suo, senza troppo strafare lato originalità.

La parte posteriore riprende per filo e per segno quella dell’attuale top gamma di OnePlus, con alcune differenze legate alla finitura e all’aspetto del comparto fotografico, non firmato da Hasselblad ma comunque disposto alla stessa maniera, seppur con qualche bizzarra scelta.

Non tutti i sensori sono collocati all’interno degli anelli, quattro e disposti all’interno della placca quadrata come nel caso del top di gamma: sebbene il sensore principale e il sensore ultra-grandangolare, rispettivamente da 64 e 8 megapixel, seguano effettivamente quella regola, gli altri due anelli sono stati “ri-destinati”; in quello superiore troviamo il sensore macro da 2 megapixel e il flash LED; in quello inferiore, che riprende il colore della scocca posteriore, troviamo semplicemente l’indicazione sui megapixel della fotocamera (64 MP 15-25 mm).

Spostandoci all’anteriore, troviamo qualche altra differenza rispetto a OnePlus Ace: il display OLED fa spazio a un tradizionale IPS LCD da 6,59 pollici che comunque mantiene la risoluzione Full HD+ e supporta il refresh rate variabile fino a 120 Hz; la fotocamera, ancora una volta da 16 megapixel, è incastonata sempre all’interno di un foro circolare che, stavolta, è relegato nell’angolo sinistro e non è collocato al centro.

Il lettore per le impronte digitali viene spostato lateralmente, nel tasto di accensione-spegnimento, come naturale conseguenza del cambio di tecnologia del pannello.

Tutto invariato per quanto concerne il cuore pulsante che OnePlus Ace Racing Edition eredita dal fratellastro Ace: anche qui troviamo il SoC Dimensity 8100-Max di MediaTek, una particolare edizione personalizzata del Dimensity 8100, che combina il motore di stabilizzazione dei frame di gioco HyperBoost, l’intelligenza artificiale e funzionalità ottimizzate per la cattura dei video, soprattutto in notturna. Sono stati mantenuti anche gli stessi sistemi per la dissipazione del calore.

Per quanto concerne il resto delle specifiche tecniche, ancora una volta troviamo memorie RAM di tipo LPDDR5 (8 o 12 GB) e storage interno velocissimo di tipo UFS 3.1 (da 128 o 256 GB); restano invariati il pacchetto connettività (5G, Wi-Fi 6, Bluetooth) e il software, la ColorOS 12.1 basata su Android 12.

OnePlus Ace Racing Edition presenta un’ultima differenza col fratellastro, da un lato migliorativa e da un lato peggiorativa, relativamente alla batteria: qua troviamo un’unità da 5000 mAh (contro i 4500 mAh del fratellastro) ma la ricarica rapida via cavo, comunque supportata, potrà spingersi massimo fino a 67 W (contro i 150 W).

Specifiche tecniche

Dimensioni: 164,3 x 75,8 x 8,7 mm

x x Peso: 205 g

Display: IPS LCD da 6,59” FHD+ (1080 x 2412 pixel) Refresh rate: variabile da 30 a 120 Hz Frequenza di campionamento dei tocchi: 240 Hz

da (1080 x 2412 pixel) SoC: MediaTek Dimensity 8100-Max (5 nm, octa-core @ 2.85 GHz) con GPU Mali-G510 MC6

(5 nm, octa-core @ 2.85 GHz) con GPU Memoria RAM: 8 o 12 GB (LPDDR5)

o (LPDDR5) Spazio di archiviazione: 128 o 256 GB (UFS 3.1)

o (UFS 3.1) Fotocamera anteriore: 16 MP (f/2.05)

(f/2.05) Tripla fotocamera posteriore con flash LED Sensore principale da 64 MP (f/1.7) con PDAF Sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2, angolo di visione a 112°) Sensore macro da 2 MP (f/2.4)

con flash LED Audio: jack audio da 3,5 mm

Lettore delle impronte digitali nel pulsante di accensione-spegnimento

Rete mobile: Dual SIM, 5G (SA/NSA), Dual 4G VoLTE

(SA/NSA), Dual 4G VoLTE Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.3 LE, USB Type-C (2.0), GPS , NFC

(802.11 ax), LE, (2.0), , Batteria: 5000 mAh con ricarica rapida via cavo a 67 W (Super Flash Charge)

con ricarica rapida via cavo a (Super Flash Charge) Sistema operativo: ColorOS 12.1 basata su Android 12

Disponibilità e prezzi del OnePlus Ace Racing Edition

Il nuovo OnePlus Ace Racing Edition è già disponibile al pre-ordine in Cina, sullo store ufficiale di OPPO. Lo smartphone arriva nelle due colorazioni Athletics Grey e Lightspeed Blue e in tre configurazioni di memoria, in base alle quali varierà il prezzo di listino:

Configurazione 8+128 GB al prezzo di 1999 yuan (circa 282€ al cambio)

al prezzo di (circa 282€ al cambio) Configurazione 8+256 GB al prezzo di 2199 yuan (circa 310€ al cambio)

al prezzo di (circa 310€ al cambio) Configurazione 12+256 GB al prezzo di 2499 yuan (circa 353€ al cambio)

Tuttavia, come per il fratellastro, non sappiamo se OnePlus Ace Racing Edition arriverà ufficialmente in altri mercati all’infuori di quello cinese, magari sotto un’altra identità.

