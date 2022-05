Nell’aprile del 2020 Google ha abbassato la qualità della modalità Ambient su Chromecast e Assistant Smart Display per risparmiare larghezza di banda in risposta all’impennata dello smart working a causa della pandemia.

Dopo aver modificato la velocità di rotazione delle presentazioni di foto in modalità ambiente, l’azienda sta ripristinando le misure di risparmio della larghezza di banda su Chromecast, Nest Hub e altri Smart Display.

Google ripristina la larghezza di banda su Chromecast

Google ha inoltre fornito le istruzioni per modificare la velocità delle presentazioni di foto in modalità Ambient in qualsiasi momento nell’app Google Home.

I passaggi da effettuare sono i seguenti:

Aprire l’app Google Home Toccare e tenere premuta la tessera del dispositivo Nell’angolo in alto a destra toccare “Impostazioni” Per Chromecast toccare “Modalità ambiente”, per Display toccare “Cornice foto” Scorrere verso il basso fino alla voce “Velocità presentazione” e selezionare la velocità preferita (5s, 10s, 30s, 1m, 3m, 5m, 10m)

Due anni fa Google ha ridotto anche la qualità delle trasmissioni video di Nest Cam, le impostazioni predefinite della risoluzione di YouTube e la qualità di Hangouts per dare priorità all’apprendimento e lo smart working in termini di larghezza di banda.

