Il team di sviluppatori di WhatsApp è costantemente impegnato in un lavoro di miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea e tra le tante novità in arrivo pare ve ne sia anche una dedicata in modo particolare agli utenti Business.

Sembra che l’idea sia quella di mettere a disposizione di chi usa WhatsApp Business una serie di funzionalità aggiuntive a chi decide di sottoscrivere un piano in abbonamento.

Un abbonamento in vista per gli utenti WhatsApp Business

Il team di WhatsApp sta lavorando a un’interfaccia ridisegnata per la sezione “Dispositivi collegati” esclusivamente per gli account WhatsApp Business, studiata per consentire agli utenti di aggiungere più device all’account, in modo che persone diverse all’interno della medesima azienda possano parlare tutte con un cliente nella stessa chat.

Questa dovrebbe essere una delle funzionalità incluse nell’abbonamento pensato per gli utenti Business, che dovrebbe anche consentire di collegare fino a 10 dispositivi (invece dei 4 concessi al momento).

In sostanza, questa soluzione pare sia stata studiata soprattutto per le aziende di dimensioni più grandi e che intendano puntare su WhatsApp per gestire i rapporti con la propria clientela.

C’è comunque da considerare che, sebbene WhatsApp stia lavorando ad un piano in abbonamento, ciò non significa che in futuro sarà necessario pagare per usare la versione Business del servizio di messaggistica: chi vorrà, infatti, potrà sfruttare tranquillamente la versione gratuita e rinunciare ai servizi aggiuntivi pensati per le aziende.

Purtroppo al momento non sono disponibili altre informazioni su questo abbonamento e sarà interessante scoprire se il suo canone sarà mensile o annuale e se potrà essere attivato anche dagli account “normali”. Per saperne di più, pertanto, non ci resta altro da fare che avere pazienza.

Come provare le ultime novità

Se desiderate provare le ultime versioni disponibili di WhatsApp Beta per gli smartphone Android avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al relativo canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse provare lo stesso in anteprima le varie versioni di tale applicazione via via rilasciate può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

Potete invece scaricare WhatsApp Business per Android dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

