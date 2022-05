Vodafone si conferma un punto di riferimento del settore di telefonia mobile in Italia. Il nuovo rapporto di OpenSignal diffuso nella giornata di oggi, infatti, certifica le ottime prestazioni della rete dell’operatore che è risultata la migliore nella maggior parte delle categorie in cui si articola l’analisi di OpenSignal superando la concorrenza di TIM, WINDTRE e Iliad. Si tratta di un’importante risultato per l’operatore che continua a migliorare la sua rete per rafforzare il ruolo di primo piano sul mercato italiano. Ecco tutti i dettagli:

Il nuovo rapporto di OpenSignal premia la qualità della rete Vodafone

Vodafone registra un vero e proprio trionfo con l’ultimo rapporto di OpenSignal (disponibile online, in versione integrale, al link che trovate in fonte). L’operatore di telefonia mobile, infatti, ha conquistato il titolo di “Outright winner” in quasi tutte le categorie dell’analisi. Per il provider, infatti, è arrivato il primo posto nelle seguenti graduatorie:

Video Experience

Games Experience

Voice Experience

Download Speed

Coverage Experience

Excellent Consistent Quality

Core Consistent Quality

Nella categoria Video Experience, che certifica l’esperienza d’uso nell’utilizzo di contenuti in streaming video, Vodafone ha ottenuto un punteggio di 58,7 punti staccando di oltre 2 punti il secondo operatore, WINDTRE. Più indietro in classifica gli altri due provider, TIM e Iliad, rispettivamente terzo e quarto.

Da notare che Vodafone vince sia Games Experience che Voice App Experience con gli utenti dell’operatore che hanno potuto beneficiare della miglior esperienza sia nel gaming mobile in multiplayer che nei servizi vocali over the top. Per entrambe le graduatorie, il secondo posto va a TIM che precede WINDTRE e Iliad. Tra i titoli ottenuti da Vodafone c’è anche Download Speed Experience con l’operatore che ha fatto registrare un valore medio di 34,5 Mbps staccando WINDTRE, Iliad e TIM.

A completare la serie di primi posti ottenuti da Vodafone troviamo le graduatorie Excellent Consistent Quality e Core Consistent Quality. La prima classifica è legata alla percentuale dei test degli utenti che hanno soddisfatto le soglie di prestazioni minime consigliate per guardare video HD, fare videoconferenze di gruppo e giocare. La seconda, invece, è legata alla percentuale di test che hanno soddisfatto le soglie di prestazioni minime consigliate per applicazioni a prestazioni inferiori, inclusi video SD, chiamate vocali e navigazione web