Durante la conferenza annuale Display Week che si sta svolgendo in California, le divisioni display di LG e Samsung hanno dato dimostrazione delle rispettive nuove tecnologie relative agli schermi pieghevoli OLED che potrebbero essere adottate dai futuri dispositivi pieghevoli.

Samsung e LG mostrano i display del futuro: scorrevoli, arrotolabili e pieghevoli in più modi

LG Display mostra un touchscreen pieghevole da 8 pollici che sembra piegarsi sia verso l’interno che verso l’esterno, in modo da fungere sia da schermo interno, come per Samsung Galaxy Z Fold3, sia da schermo esterno, come per Huawei Mate XS.

Questa soluzione eviterebbe di impiegare sia un display interno che uno esterno a favore di un solo grande schermo.

Il pannello OLED pieghevole a 360 gradi di LG Display può teoricamente essere piegato oltre 200.000 volte prima che inizi a rompersi, grazie a una struttura pieghevole speciale che riduce al minimo qualsiasi piega. Gizmodo riporta che il display ha una risoluzione di 2.480 x 2.200 pixel, la stessa del display interno di Huawei Mate X2.

Samsung Display mostra i suoi display Flex G e Flex S, che ha presentato per la prima volta al CES di inizio anno, i quali offrono schermi in grado di piegarsi due volte. Nel caso di Flex G, il pannello si piega due volte nella stessa direzione come un portafoglio a tre ante, mentre il Flex S si piega una volta verso l’interno e una volta verso l’esterno come una mappa cartacea.

Negli ultimi anni abbiamo visto molti prototipi di dispositivi con display arrotolabili ideati da TCL, OPPO e LG, tuttavia nessuno smartphone è ancora arrivato sul mercato con un pannello del genere.

Al momento né LG Display né Samsung Display producono effettivamente i dispositivi di consumo che utilizzano i loro pannelli, ma dal momento che li forniscono ad alcune delle più grandi aziende tecnologiche di consumo del mondo, eventi come la Display Week possono fornire un’anteprima della direzione che i dispositivi pieghevoli potrebbero seguire negli anni a venire.

Leggi anche: Migliori smartphone pieghevoli del mese