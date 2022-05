In questi mesi abbiamo parlato più volte delle operazioni di switch off della rete 3G di TIM, avviate ad aprile e proseguite anche a maggio ma l’AGCOM ha deciso di chiedere al popolare operatore telefonico di rallentare la procedura.

Nelle scorse ore, infatti, l’AGCOM ha pubblicato la delibera n. 74/22/CONS, intitolata “Approvazione del piano di spegnimento della rete 3G di TIM e azioni a tutela dell’utenza”, con la quale l’Autorità valuta le procedure portate avanti dall’operatore telefonico e prova a tutelare anche la posizione degli utenti, che si trovano a dovere accettare le modifiche decise da TIM.

TIM deve attendere fino a luglio

In questo documento del 17 marzo 2022, pubblicato tuttavia soltanto nelle scorse ore, l’AGCOM prende in considerazione la situazione complessiva, sia con riferimento a TIM e ai vari operatori virtuali che si appoggiano alla sua rete che con riferimento ai relativi clienti.

Tra le criticità riscontrate vi sono la presenza di un quantitativo di utenti che possiede un dispositivo funzionante solo con tecnologia 3G e che, pertanto, in seguito allo spegnimento della relativa rete dovrà appoggiarsi a quella 2G, con un peggioramento dell’esperienza, un gruppo di utenti che non ha SIM compatibili con il 4G (pur avendo un device con questa tecnologia) e una parte di utenti che non è ancora in grado di sfruttare il servizio VoLTE (pur avendo un device compatibile).

Ed ancora, se al 17 marzo 2022 (data della delibera) TIM ha portato a termine la campagna informativa, non è possibile dire lo stesso per tutti gli operatori virtuali che si appoggiano alla sua rete 3G.

Infine, l’AGCOM ricorda sia a TIM che agli operatori virtuali che nel caso di specie è applicabile l’articolo 98-septies decies, comma 5, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche e, quindi, il diritto di recesso senza penali né costi di disattivazione (ciò in quanto ci si trova di fronte a una variazione unilaterale delle condizioni contrattuali a prescindere dagli eventuali impatti economici sugli utenti derivanti dall’esercizio dello ius variandi).

Le decisioni dell’AGCOM

Con la delibera n. 74/22/CONS, pertanto, l’AGCOM decide quanto segue:

approva il piano di spegnimento della rete 3G di Tim come comunicato dall’operatore in data 13 aprile 2021, precisando che dovrà essere attuato non prima del 01.07.2022 TIM, CoopVoce, Fastweb, Tiscali e Vianova dovranno informare i clienti impattati dallo switch off della rete 3G in merito ai loro diritti previsti dall’art. 98-septies decies, comma 5, del Codice delle Comunicazione Elettroniche TIM si deve impegnare a supportare gli operatori virtuali nelle negoziazioni con i produttori di telefoni ai fini della configurazione e certificazione dei terminali 4G per il corretto funzionamento del servizio voce VoLTE

