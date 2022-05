Continua la procedura di switch off che porterà allo spegnimento della rete 3G di TIM. La dismissione della rete è iniziata lo scorso mese di aprile, con il primo gruppo di comuni coinvolti, ed entrerà nel vivo nel corso di questo mese di maggio appena iniziato. TIM, infatti, procede con uno switch off graduale che punta a disattivare progressivamente la rete 3G in tutta Italia.

Lo spegnimento si completerà nel corso del mese di giugno prossimo. Da notare che questa procedura riguarda anche gli utenti di operatori virtuali che utilizzano la rete TIM come Coop Voce o Fastweb Mobile. Tutti gli utenti coinvolti possono verificare quando è previsto lo switch off del 3G TIM nel proprio comune. Ecco come fare:

Switch Off 3G TIM: ecco come verificare i comuni coinvolti a maggio 2022

Lo spegnimento del 3G di TIM entra nel vivo con l’inizio del mese di maggio. Dopo il primo gruppo di comuni coinvolti ad aprile, infatti, a maggio si registrerà una significativa estensione del programma che porterà alla disattivazione della rete 3G che non sarà più accessibile agli utenti. Complessivamente, a maggio saranno coinvolti 2862 comuni sparsi su tutto il territorio nazionale. Si tratta quasi del doppio dei comuni rispetto a quanto registrato nel corso del mese di aprile (poco meno di 1.600).

Lo switch off continuerà anche a giugno mentre dal mese di luglio la rete dovrebbe risultare inaccessibile in tutta Italia. Gli utenti possono verificare l’elenco dei comuni coinvolti dal link qui di sotto. Accedendo al sito TIM, infatti, è possibile selezionare la regione da verificare e scaricare un file PDF con l’elenco completo dei comuni e la data prevista per lo spegnimento del 3G. Per tutti i dettagli potete fare riferimento al link qui di seguito:

>> Verifica la data di switch off del 3G TIM <<

Cosa cambierà per gli utenti dopo lo spegnimento del 3G?

Lo switch off del 3G non è una novità assoluta in Italia. Da diversi mesi, infatti, i clienti Vodafone hanno registrato lo spegnimento della rete 3G ed oggi possono utilizzare esclusivamente le reti 2G, 4G e 5G. Una procedura analoga è in corso con TIM che punta a dismettere la rete 3G per destinare le risorse di rete per il potenziamento del 4G ed il 5G, migliorando così copertura e prestazioni.

È importante sottolineare che lo switch off del 3G non riguarderà solo i clienti TIM di rete mobile ma anche tutti i clienti di operatori virtuali MVNO che utilizzano la rete TIM. L’elenco è molto ricco e comprende alcuni dei principali provider virtuali italiani come Kena Mobile, Fastweb, CoopVoce e Tiscali Mobile. Una volta disattivato il 3G, quindi, anche i clienti di questi operatori non potranno accedere alla rete mobile se non tramite 2G o 4G (il 5G, per il momento, non è accessibile agli operatori virtuali).

Per maggiori dettagli consigliamo di fare riferimento al Servizio Clienti del vostro operatore. Da notare che se avete un vecchio smartphone che non supporta il 4G, con lo switch off, il dispositivo sarà utilizzabile solo su rete 2G. Anche chi ha uno smartphone 4G ma senza VoLTE, durante le chiamate, registrerà lo switch su rete 2G senza, quindi, poter navigare durante una telefonata.