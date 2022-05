Di anno in anno gli smartphone diventano sempre più potenti e ciò grazie in modo principale ai processori (come ad esempio quelli di Qualcomm) che vengono implementati in essi, capaci di garantire prestazioni che vanno via via alzando l’asticella.

Di tale miglioramento delle CPU mobile beneficiano varie funzionalità, a partire dal comparto fotografico e l’ennesimo esempio di ciò che solo alcuni anni fa sembrava quasi impensabile ci arriva da Qualcomm: ci riferiamo al primo filmato 8K HDR al mondo registrato con uno smartphone.

Qualcomm ci mostra il primo video 8K HDR fatto con uno smartphone

Il video in questione è stato realizzato con uno Xiaomi 12, device che può contare sulle prestazioni garantire dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Ricordiamo a tal proposito che Qualcomm Snapdragon 800 è stata la prima CPU mobile a consentire agli utenti di registrare video a risoluzione 4K, seguita da Qualcomm Snapdragon 845, che ha introdotto il supporto 4K HDR (con colori a 10-bit).

Lo step successivo è stato raggiunto da Qualcomm Snapdragon 865, piattaforma che ha permesso di registrare video a risoluzione 8K e con Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 si è arrivati ai filmati 8K HDR.

Qualcomm ci tiene a precisare che Snapdragon Sight (la suite di tecnologie dell’azienda dedicate alla fotografia mobile) consente agli utenti di acquisire fino a 3,2 gigapixel al secondo (che si traduce in 240 foto da 12 megapixel in un solo secondo) e di girare video estremamente nitidi con oltre un miliardo di sfumature di colore.

L’onore di primo smartphone a supportare tale tecnologia è toccato a Xiaomi 12 e il seguente video, che contiene una raccolta di scene catturate sulla costa occidentale degli Stati Uniti (con scenari della California, dell’Oregon e di Washington), consente di farsi un’idea di ciò che le fotocamere dei moderni smartphone, supportati dalle più recenti CPU mobile, sono in grado di fare.

Non ci resta altro da fare che augurarvi una buona visione:

Xiaomi negli ultimi anni ha dedicato sempre più attenzione al comparto fotografico dei suoi smartphone, soprattutto per quanto riguarda i modelli di punta e bisogna riconoscere al colosso cinese di essere riuscito a divenire uno dei punti di riferimento quando si valuta la fotografia mobile.

