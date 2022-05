Google Assistant recita un ruolo da protagonista in entrambe le piccole novità di cui parliamo oggi: la prima attiene proprio all’applicazione di Assistant e, più precisamente, alle impostazioni per una nuova funzione introdotta di recente; la seconda, invece, lo coinvolge in una più semplice opera di riorganizzazione dell’app Google.

Nei giorni addietro abbiamo parlato del colosso di Mountain View per via del rilascio di Android 12 QPR3 Beta 3, del restyling di Google News in Material You, del prossimo lancio delle Google Pixel Buds Pro, ma anche per il miglioramento di Nearby Share e per l’aiuto che Google Assistant offre per la modifica di password poco sicure. Quest’oggi, come detto, ci occupiamo proprio dell’assistente virtuale di Big G.

Google Assistant ora mostra “I tuoi veicoli”

Lo scorso mese di marzo, nel riportarvi una lunga lista di novità per servizi e applicazioni di Google, vi avevamo accennato anche alla nuova capacità di Google Assistant che consente agli utenti di pagare il parcheggio tramite comandi vocali mediante Google Pay.

Questa interessante novità ha debuttato negli Stati Uniti e adesso può contare anche su una nuova sezione nelle impostazioni di Assistant denominata “I tuoi veicoli” (“Your vehicle registration details for parking”). Questa pagina raccoglie informazioni utili come il numero di targa del veicolo dell’utente aggiunto su Google Assistant, Maps o Google Pay, richiesto dalla nuova funzione di parcheggio ai fini del pagamento.

Attraverso la stessa sezione, inoltre, l’utente ha la facoltà di cancellare o modificare ogni veicolo salvato o di aggiungere un nickname, oltre ovviamente a poterne aggiungere altri.

Purtroppo, come per la novità principale, anche questa modifica al momento è limitata ai soli USA.

App Google: Assistant in cima alla lista

La seconda modifica è di natura minore: l’App Google, che ha appena ricevuto un piccolo aggiornamento in versione beta (13.17), ha visto riorganizzato il menu delle Impostazioni: adesso Assistente Google è la prima voce elencata, mentre le impostazioni Generali dell’app sono poste addirittura sotto a Notifiche e Voce.

Le versioni più recenti delle applicazioni Google Assistant e App Google sono disponibili al download sul Google Play Store cliccando sui badge sottostanti.

