Nearby Share rappresenta una delle funzionalità studiate dal team di Google per rendere più semplice la vita agli utenti: grazie ad essa, infatti, è possibile condividere file con altri dispositivi nelle vicinanze utilizzando Bluetooth e Wi-Fi.

Lo scorso mese è emerso che gli sviluppatori del colosso di Mountain View sono al lavoro su una novità che dovrebbe rendere più scorrevole la procedura di condivisione dei contenuti desiderati: stiamo parlando di quella che è stata chiamata Self Share.

Quando si condividono file tra i propri dispositivi, infatti, la necessità di approvare la richiesta ogni volta rallenta l’esperienza di condivisione ed è qui che entra in gioco la nuova funzione, la quale consentirà di condividere rapidamente i file tra i dispositivi registrati agli stessi account Google senza dover approvare la condivisione.

Ancora una volta è Mishaal Rahman a fornirci un’anticipazione delle novità sviluppate da Google e su Twitter ha pubblicato il seguente video con una dimostrazione pratica del funzionamento di Self Share (inclusa una schermata di “completamento” della procedura):

Here’s a demo of “self share” in Nearby Share (ie. no authentication needed to share files between devices signed into the same Google Account) as well as a look at a new “completion” screen. pic.twitter.com/zPHMI0IvGH

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) May 2, 2022