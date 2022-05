Così com’è avvenuto per tante delle applicazioni di Google, anche Google News si prepara a “cambiare abito” e a vestirsi di Material You, il nuovo linguaggio di design introdotto dal colosso di Mountain View in occasione del lancio di Android 12.

Lo staff di 9to5Google, infatti, analizzando il codice della nuova versione di Google News, ossia la v. 5.53, ha avuto la possibilità di scoprire a cosa stanno lavorando i suoi sviluppatori e come intendono trasformarla dal punto di vista del design.

Ecco come dovrebbe essere Google News in Material You

Ricordiamo che il colosso di Mountain View, in vista del rilascio di Android 12 e del lancio di Google Pixel 6, ha iniziato a introdurre delle riprogettazioni di Material You in diverse delle app dell’azienda e questo processo di trasformazione continua ancora oggi.

Material You, che può essere considerata la terza iterazione di Google del linguaggio Material Design, si caratterizza per i suoi componenti piatti e la possibilità di personalizzare i loro colori.

Tra le poche app del colosso di Mountain View che ancora non hanno adottato Material You vi è anche Google News, sebbene pare che la situazione sia destinata a cambiare presto, almeno ciò è quanto suggerisce la nuova versione dell’applicazione.

Lo staff di 9to5Google è riuscito ad abilitare la prossima riprogettazione di Material You di Google News, scoprendo che al momento l’unico elemento che è cambiato è la barra di navigazione in basso, che ora è più alta, ha una leggera sfumatura e usa una forma a pillola per evidenziare la scheda in cui ci si trova.

A seguire uno screenshot della vecchia interfaccia e due di quella nuova:

Queste modifiche rappresentano solo l’inizio dei lavori di riprogettazione dell’app, che nelle prossime settimane dovrebbe arricchirsi di ulteriori elementi distintivi di Material You.

Potete scaricare l’ultima versione disponibile di Google News da APK Mirror (trovate qui la pagina dedicata) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: