Il nome Google Pixel Buds Pro ha appena fatto capolino in rete, facendo immediatamente drizzare le antenne ad appassionati, fan dei prodotti di Big G e addetti ai lavori. Si parla di un lancio già imminente e si riporta l’elenco delle possibili colorazioni. L’indiscrezione proviene da una fonte solitamente attendibile e c’è un altro motivo valido per ritenerla credibile.

Stiamo per entrare in un periodo dell’anno particolarmente fitto di novità recanti la firma di Google: dal Google I/O 2022 in programma tra pochi giorni (ecco tutti gli appuntamenti) allo sviluppo e al conseguente rilascio di Android 13, senza dimenticare le indiscrezioni sui prossimi prodotti Made by Google: di Pixel 6a e Pixel Watch si è parlato a più riprese (anche nell’ultima puntata di #NewSmartphone), il pieghevole sembra un discorso ancora poco maturo e si vocifera anche di un Nest Hub molto particolare. Oggi, però, si parla di cuffie true wireless di Big G.

Le Google Pixel Buds Pro stanno arrivando

L’indiscrezione sul lancio già imminente proviene dal solito (e solitamente affidabile) Jon Prosser. Dal momento che nel tweet dedicato si parla di un prodotto ‘coming soon’, non è assurdo ipotizzare una presentazione nel contesto del Google I/O 2022.

Se della scheda tecnica delle cuffie ancora non si parla, la fonte riporta le presunte quattro colorazioni ufficiali: Real Red, Carbon, Limoncello, Fog.

Come si accennava in apertura, c’è un motivo valido per considerare questa informazione corretta e attendibile: la risposta entusiasta di un utente ha a sua volta ricevuto una risposta dal profilo ufficiale Made by Google, che dunque ha preso visione del tweet di Jon Prosser ma non si è curato di smentirlo.

Siete curiosi di scoprire le nuove Google Pixel Buds Pro? Quali novità vorreste che Google introducesse? Fatecelo sapere nel box dei commenti.

