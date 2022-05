Lo scorso anno, in occasione di Google I/O 2021, il colosso di Mountain View ha annunciato che Google Assistant avrebbe presto aiutato gli utenti a cambiare le password “in pericolo”, come ad esempio quelle rubate e finalmente tale funzionalità inizia a essere disponibile in Google Chrome.

La soluzione studiata dal team di Google Assistant si basa sul supporto a Duplex, ossia la piattaforma sviluppata da Google per consentire agli utenti di fare affidamento su un sistema capace di compiere alcune attività “noiose” al posto loro, come ad esempio effettuare una prenotazione al ristorante, acquistare biglietti per il cinema o ordinare del cibo.

Google Assistant introduce una comoda funzione in Chrome

Ebbene, nel caso in cui la password con cui è stato effettuato l’accesso viene trovata tra quelle oggetto di una violazione dei dati, Google Assistant in Google Chrome offrirà la possibilità di cambiare tale password automaticamente.

Un esempio di tale funzionalità ci viene offerto da Max Weinbach su Twitter:

Il pulsante blu mostrato dal primo screenshot per avviare il processo presenta un logo dell’assistente e la scheda che si va ad aprire contiene una richiesta di conferma che l’utente deve accettare.

Google precisa che, per aiutare gli utenti a completare la procedura, riceverà gli URL e i contenuti dei siti su cui viene usato l’assistente, nonché le informazioni inviate tramite l’assistente e tali dati possono essere memorizzati nel proprio account Google, aggiungendo che coloro che non fossero interessati a tale funzionalità hanno sempre la possibilità di disattivare l’assistente nelle impostazioni di Google Chrome.

Nel caso in cui venisse dato il consenso, Google Assistant porta l’utente direttamente alla pagina di modifica della password per il servizio in questione, generando anche una password suggerita (che, ovviamente, non è obbligatorio accettare).

Pare che tale funzionalità di recente sia stata estesa ad una platea piuttosto amplia di utenti.