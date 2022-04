Il team di Samsung ha dato il via al rilascio di nuovi aggiornamenti per alcuni dei dispositivi venduti dal colosso coreano nel nostro Paese: stiamo parlando di Samsung Galaxy S22 Ultra, Galaxy Watch4 e Galaxy Tab S6 Lite.

Samsung Galaxy S22 Ultra riceve le patch di sicurezza di aprile

Iniziando da Samsung Galaxy S22 Ultra, l’update appena rilasciato per il modello no brand italiano è quello che porta sullo smartphone le patch di sicurezza di aprile 2022.

L’aggiornamento ha un “peso” di 485 MB e, tra le altre cose, introduce la risoluzione di alcuni dei bug riscontrati dagli utenti nelle precedenti release software e migliora la stabilità e le prestazioni del dispositivo.

Alcune novità per Samsung Galaxy Watch4

Passando al popolare smartwatch del colosso coreano, il nuovo aggiornamento appena rilasciato ha un “peso” di quasi 350 MB e, stando a quanto è possibile apprendere dal changelog ufficiale, migliora le funzionalità legate a Samsung Health.

Tra le altre novità introdotte dagli sviluppatori vi è il miglioramento della stabilità generale e dell’affidabilità del sistema.

Per Samsung Galaxy Tab S6 Lite è tempo di One UI 4.1

Ben più importante è l’aggiornamento relativo a Samsung Galaxy Tab S6 Lite, in quanto il tablet non riceve soltanto le patch di sicurezza di marzo 2022 ma anche l’interfaccia One UI 4.1, con tutte le relative novità.

Basta un rapido sguardo al changelog ufficiale, infatti, per rendersi conto che i possessori del tablet di Samsung potranno contare su tante novità relative alla personalizzazione, alla gestione degli aspetti legati alla privacy, al migliore supporto a Samsung DeX e all’interfaccia più user friendly.

L’aggiornamento ha un “peso” di quasi 2 GB e la sua disponibilità è stata segnalata per i modelli no brand italiani.

Come aggiornare

La disponibilità dell’aggiornamento sarà segnalata automaticamente dal sistema ma gli utenti più impazienti possono anche effettuare una verifica manuale, andando nel menu delle Impostazioni e scorrendo fino alla sezione dedicata agli update.

* * * Grazie a Mattia Barbero per le segnalazioni