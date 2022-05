Il team di sviluppatori di WhatsApp lavora senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea e ciò sia attraverso la risoluzione dei vari bug riscontrati dagli utenti che con l’introduzione di nuove funzionalità che possano garantire nel complesso un’esperienza sempre più ricca.

Alla base del successo di WhatsApp vi è anche questo continuo lavoro di miglioramento e sono tante le aziende che hanno deciso di sfruttare tale servizio per gestire la propria attività e i rapporti con il personale e la clientela.

WhatsApp migliora le videochiamate

Ebbene, proprio le aziende potrebbero essere quelle più interessate alla nuova fuonzionalità annunciata dal team di WhatsApp nelle scorse ore su Twitter: da oggi, infatti, il popolare servizio di messaggistica istantanea diventa ancora più comodo per chi desidera sfruttarlo per organizzare una riunione, in quanto le videochiamate potranno supportare fino a 32 partecipanti.

La pandemia di Coronavirus ha letteralmente stravolto le nostre abitudini e le riunioni in videochiamata sono divenute sempre più frequenti sia in ambito lavorativo che scolastico, oltre che una soluzione per restare in contatto con i propri parenti nelle famiglie numerose e il team di WhatsApp non ha alcuna intenzione di perdere questa importante fetta di mercato.

Come provare le ultime novità

Se desiderate provare le ultime versioni disponibili di WhatsApp Beta per gli smartphone basati su Android, avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al relativo canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse provare lo stesso in anteprima le varie versioni di tale app via via rilasciate può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

La versione stabile dell’app di messaggistica può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

Infine, WhatsApp Desktop può essere scaricata dal sito ufficiale.

