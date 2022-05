Il mese di maggio viene inaugurato da un nuovo aggiornamento di WhatsApp Beta per Android che porta la versione dell’applicazione alla 2.22.10.14 e nasconde i lavori in corso su una piccola novità in tema di sicurezza.

Si tratta di una novità a cui il team di sviluppo della popolare app di messaggistica lavora già da tempo, in parallelo a tutte le altre funzionalità già annunciate e in arrivo per tutti. Vediamo di cosa si tratta.

WhatsApp Beta 2.22.10.14: piccola novità nascosta

Oltre ai grandi preparativi per portare le Community all’interno di WhatsApp, il team di sviluppo dell’app sta continuando a lavorare su svariate funzionalità per migliorare l’esperienza e le possibilità a disposizione degli utenti.

WhatsApp mette al centro del proprio progetto il tema della sicurezza, e la novità nascosta nell’aggiornamento 2.22.10.14 di WhatsApp Beta appartiene proprio a questa sfera: essa riguarda, infatti, gli indicatori per la crittografia end-to-end, che il team di sviluppo sta lavorando per inserire nel footer (parte bassa) delle pagine relative alle “liste” di chiamate, stati e chat.

Mentre con la versione 2.22.8.7 di WhatsApp Beta per Android abbiamo avuto l’occasione di vedere il nuovo footer contenente un indicatore per la crittografia end-to-end all’interno della cronologia delle chiamate, la nuova versione 2.22.10.14 nasconde riferimenti che lo stesso footer sarà presente anche all’interno della schermata delle chat.

Grazie al portale specializzato WaBetaInfo, possiamo apprezzare come si mostrerà il nuovo indicatore che, semplicemente, recita “Your personal messages are end-to-end encrypted” (i tuoi messaggi personali sono crittografati end-to-end).

Il team di sviluppo di WhatsApp sta lavorando per portare questa funzionalità, ancora in via di sviluppo e quindi non visibile nemmeno a coloro che eseguono la versione beta dell’app, anche all’interno delle controparti per iOS e Desktop dell’applicazione. È molto probabile che, in futuro, questo footer contenente l’indicatore sulla crittografia end-to-end verrà aggiunto in altre schermate.

Come scaricare l’ultima versione beta dell’app

Per scaricare l’ultima versione disponibile di WhatsApp Beta per gli smartphone basati sul sistema operativo Android di Google, basterà iscriversi al Programma Beta dell’app (è possibile trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link) attraverso il Google Play Store.

Qualora il Programma Beta fosse momentaneamente al completo, sarebbe comunque possibile testare in anteprima le ultime versioni di WhatsApp Beta, procedendo con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile seguendo questo link).

Potrebbe interessarti anche: Le nostre guide di WhatsApp