Senza dubbio il Google Pixel Launcher rappresenta uno dei punti di forza degli smartphone della serie Google Pixel, tanto che sono numerosi gli utenti Android che preferiscono installare sui propri smartphone dei launcher di terze parti per avere una soluzione che ricordi proprio quella implementata dal colosso di Mountain View.

Con Android 12 il team di sviluppatori di Google Pixel Launcher ha migliorato le funzionalità legate alla ricerca, con la possibilità di trovare screenshot, widget e perfino query su Ricerca Google.

Un altro miglioramento in vista per Google Pixel Launcher

Ebbene, da un’analisi del codice delle ultime versioni è emerso che gli sviluppatori potrebbero migliorare ancora di più queste funzionalità, introducendo il supporto a Google Maps, YouTube, le Impostazioni e il Google Play Store.

Lo staff di 9to5Google, infatti, nella versione S.17 di Android System Intelligence ha scovato dei riferimenti ad un ampliamento dei servizi supportati dal sistema di ricerca di Google Pixel Launcher, con la possibilità di toccare un collegamento di ricerca per inserire automaticamente quella query nell’applicazione corrispondente.

Quelle che seguono sono le stringhe di codice individuate:

<string name=”search_on_maps_title”>Search on Maps</string>

<string name=”search_on_play_title”>Search on Play Store</string>

<string name=”search_on_settings_title”>Search on Settings</string>

<string name=”search_on_youtube_title”>Search on Youtube</string>

Probabilmente il team di sviluppatori di Google implementerà questa nuova funzionalità prima del più ampio rinnovamento previsto con il rilascio di Android 13 e, considerando che Android 12 rimarrà la build stabile ancora per diversi mesi, i possessori di uno degli smartphone Google Pixel potrebbero attendersi tale miglioramento del launcher già con il prossimo Pixel Feature Drop.

Ricordiamo che il prossimo mese è in programma il Google I/O 2022 (qui trovate tutti gli appuntamenti), manifestazione in occasione della quale il colosso di Mountain View svelerà tante delle novità software a cui sta lavorando e potrebbe esserci spazio anche per il miglioramento delle funzionalità di ricerca di Google Pixel Launcher.

E sempre a proposito di funzionalità di ricerca, nei giorni scorsi il team di Niagara Launcher ha reso noto su Twitter che con Android 13 anche i launcher di terze parti potrebbero avere accesso ai risultati delle ricerche in-app. Staremo a vedere.