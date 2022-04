C’è grande attesa per l’edizione 2022 di Google I/O, l’appuntamento che il colosso di Mountain View dedica ogni anno alle novità a cui sta lavorando e ciò con particolare attenzione all’aspetto software, sebbene non mancherà qualche “chicca” che riguarda i prodotti hardware.

Con specifico riferimento all’aspetto hardware, Google potrebbe sfruttare la manifestazione, in programma mercoledì 11 e giovedì 12 maggio, per presentare ufficialmente Google Pixel 6a e l’atteso e chiacchieratissimo Google Pixel Watch, ossia il primo smartwatch dell’azienda.

Svelato il programma completo di Google I/O 2022

L’edizione 2022 di Google I/O prenderà il via alle ore 10 locali con il keynote (qui trovate la pagina dedicata all’evento), che avrà come protagonista principale Sundar Pichai, seguito poi dal keynote dedicato agli sviluppatori (qui trovate la pagina dedicata all’evento).

Questi alcuni degli appuntamenti della prima giornata (con i relativi link per registrarsi e seguirli):

Nella seconda giornata di Google I/O sono invece in programma numerosi appuntamenti dedicati a chi vuole approfondire specifici aspetti dell’ecosistema di app e servizi creato dal colosso di Mountain View.

Dalle novità relative alle soluzioni per sviluppare app Android agli elevati standard del Play Store, dalle potenzialità delle soluzioni basate sul cloud alle funzionalità di Google Assistant, dalla messaggistica agli strumenti per il Web, dalle novità del settore dei Chromebook a quelle della piattaforma Google Workspace, in sostanza per gli interessati ci sarà l’imbarazzo della scelta.

Potete trovare il sito dedicato a Google I/O 2022, con le varie pagine per tutti gli appuntamenti (e la possibilità di registrarsi) seguendo questo link.