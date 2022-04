Samsung Galaxy Watch4 e Samsung Galaxy Watch4 Classic sono senza ombra di dubbio gli smartwatch Wear OS maggiormente noti e apprezzati e, mentre le indiscrezioni sul futuro Google Pixel Watch si moltiplicano, potreste avere degli ottimi motivi per evitare di attenderlo: le offerte illustrate di seguito sono disponibili sullo store tedesco di Amazon e permettono di acquistare entrambi i modelli a prezzi estremamente interessanti.

Offerte Samsung Galaxy Watch4 e Watch4 Classic: che prezzi!

Quale che sia il modello di Watch4 di vostra scelta, gli sconti praticati in questo momento sullo store tedesco di Amazon meritano sicuramente la vostra attenzione e un’attenta considerazione. Partiamo con il dire che tutti i modelli sono venduti e spediti da Amazon. La spedizione verso l’Italia è prevista, non è neppure lenta e comporta un piccolo sovrapprezzo che comunque non intacca la bontà delle offerte sui due smartwatch di riferimento di Samsung.

Samsung Galaxy Watch4, nella versione da 44 mm e in colorazione Black (Clear Version), viene proposto a soli 139,99 euro invece di 299 euro. La spedizione costa 6,18 euro ed è prevista tra il 27 aprile e il 4 maggio. Ecco il link per l’acquisto:

Acquista Samsung Galaxy Watch4 44 mm Black a 139,99 euro (+ 6,18 euro di spedizione)

Samsung Galaxy Watch4 Classic, nella versione da 42 mm e nella colorazione Black, è scontato del 19%, cosicché il suo prezzo scende a soli 168,99 euro, a cui vanno aggiunti 6,19 euro per la spedizione (27 aprile – 4 maggio). Ecco il link per l’acquisto:

Acquista Samsung Galaxy Watch4 Classic 42 mm Black a 168,99 euro (+6,19 euro di spedizione)

Samsung Galaxy Watch4 Classic, nella versione da 46 mm e nella colorazione Black, viene proposto a soli 194,99 euro invece di 399 euro. In questo caso la spedizione (27 aprile – 3 maggio) costa 6,20 euro. Ecco il link per l’acquisto:

Acquista Samsung Galaxy Watch4 Classic 46 mm Black a 194,99 euro (+6,20 euro di spedizione)

Per tutti i dettagli su come acquistare sugli store stranieri di Amazon, potete fare riferimento alla nostra guida dedicata a questo link.

