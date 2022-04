Nella serata di ieri, 22 aprile 2022, Samsung ha rilanciato l’apprezzata iniziativa promozionale Flash Weekend, valida soltanto sullo store online del produttore sudcoreano e applicabile a tantissimi prodotti delle categorie più disparate. Oltre agli immancabili smartphone, infatti, le offerte coinvolgono anche smart TV, elettrodomestici e monitor a marchio Samsung.

Dell’iniziativa promozionale in linea generale vi abbiamo già parlato ieri sera in un articolo dedicato, in questa sede, dunque, ne ribadiamo soltanto i tratti essenziali. Prima di tutto, il Flash Weekend dello store Samsung ha preso il via nella serata di ieri 22 aprile, e si concluderà alle ore 23.59 di lunedì 25 aprile 2022. In secondo luogo, il portato della promozione è presto detto: solo fino a lunedì è possibile utilizzare il codice sconto SAMSUNGFLASH direttamente nel carrello per ottenere il 10% di sconto extra su tantissimi prodotti.

Offerte Flash Weekend di Samsung (fino al 25 aprile 2022)

Fatte queste necessarie premesse, andiamo a scoprire alcuni dei prodotti sui quali è possibile sfruttare il codice sconto SAMSUNGFLASH per ottenere lo sconto extra menzionato. In queste sede, naturalmente, daremo priorità agli smartphone del brand. Ecco alcuni esempi (tutti i prezzi riportati sono già comprensivi dello sconto del 10%):

Per quanto riguarda le offerte relative ai prodotti di altre categorie, le trovate ai link seguenti:

Per maggiori dettagli e per tutte le offerte dell’iniziativa, visitate la pagina sottostante:

