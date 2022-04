L’app Google My Business si prepara ad andare in pensione, e a farne le veci ci penseranno due servizi già disponibili, ossia Google Maps e Ricerca Google. La casa di Mountain View ha già iniziato a mandare gli avvisi tramite e-mail agli utenti interessati.

L’app Google My Business verrà sostituita a breve

Qualora non sappiate cosa sia Google My Business è probabile che il cambiamento in arrivo non vi interessi, se non per pura curiosità. In poche parole si tratta di un servizio gratuito offerto da Google pensato per migliorare la visibilità e promuovere attività commerciali o pubbliche: rappresenta un punto di riferimento per le aziende o per le attività (come ristoranti, locali, alberghi, pizzerie d’asporto e così via) che vogliono gestire la propria presenza su Google.

In queste ore stanno arrivando e-mail agli utenti iscritti al servizio che avvisano della chiusura dell’app Google My Business. In realtà lo strumento non viene eliminato, ma solo sostituito da Google Maps e Ricerca. Big G consiglia infatti di aggiornare il modo in cui si interagisce coi clienti sfruttando questi ultimi due servizi.

Nella stessa e-mail non viene specificata una data precisa per il pensionamento dell’app My Business, ma viene indicato solo “a breve“. Il tutto è accompagnato da una breve GIF che mostra come sfruttare Maps al suo posto.

Per maggiori informazioni potete fare riferimento alla sezione dedicata del Centro assistenza di Google, raggiungibile a questo link. Potete aggiornare Google Maps alla versione più recente seguendo il badge qui in basso.

