La MIUI 13 — anche e soprattutto per noi utenti occidentali — non ha portato chissà quali grandi cambiamenti o novità, per questo motivo si potrebbe essere portati a guardare con un certo scetticismo alla versione intermedia MIUI 13.5, anche se il netto rinnovamento del logo ufficiale, appena rinvenuto all’interno del Mi Code ufficiale, fa pensare ad un deciso cambio di basso rispetto alla MIUI 13 di Xiaomi.

Nei giorni scorsi vi abbiamo segnalato la lista degli smartphone a marchio Xiaomi e Redmi che riceveranno la MIUI 13 Global Stable nel secondo e nel terzo trimestre dell’anno, giusto ieri abbiamo visto quella ancora più interessante dei modelli su cui arriverà Android 13.

MIUI 13.5: come cambia il logo ufficiale

Quest’oggi torniamo a parlare dell’interfaccia proprietaria di Xiaomi per scoprire anzitempo il logo ufficiale della MIUI 13.5. Ad appena quattro mesi dal lancio iniziale della MIUI 13, il nuovo leak suggerisce che il rilascio della nuova versione potrebbe essere più vicino del previsto. Beninteso, allo stato attuale non sono state diffuse informazioni ufficiali da parte di Xiaomi, pertanto tutto il discorso si svolge ancora nel terreno delle indiscrezioni. Ad ogni modo, il leak fa pensare che la MIUI 13.5 sarà in realtà ricca di novità, sia in termini di nuove funzioni che di miglioramenti.

Come potete vedere dalle immagini riportate di seguito, il logo della MIUI 13.5, che è stato scovato nello Xiaomi Mi Code ufficiale, presenta delle differenze stilistiche rispetto a quello della MIUI 13. Quella più evidente attiene al modo in cui il numero “3” è stato tracciato: la rimozione della linea interna permetterebbe di utilizzare il numero sia come un “3” che come un “5”.

Di questa differenza stilistica è stata ipotizzata una duplice interpretazione: secondo la prima ipotesi, Xiaomi avrebbe apportato questo piccolo cambiamento per simboleggiare il fatto che la MIUI 13.5 altro non è che un minor update intermedio tra MIUI 13 e MIUI 14; la seconda interpretazione, invece, parla semplicemente di una scelta di design e rifugge dal leggervi significati simbolici. Quali che siano le motivazioni alla base del restyling, l’effetto finale è sicuramente interessante e apprezzabile.

Il cambiamento risulta ancora più evidente andando a confrontare il nuovo logo della MIUI 13.5 con quello ovviamente già noto e ufficiale della MIUI 13. La differenza di dimensioni è evidente e il numero “1” più sottile ed il “3” con forme meno piene e linee rimosse fanno subito pensare al fatto che la MIUI 13.5 porterà con sé un importante rinnovamento grafico dell’interfaccia utente, probabilmente più evidente di quello per certi versi trascurabile della MIUI 13. Sicuramente, messi uno accanto all’altro, il nuovo logo risulta più moderno ed elegante e meno appesantito.

Anche per quanto riguarda i colori, i tecnici di Xiaomi hanno operato delle scelte differenti: se da una parte il logo della MIUI 13 unisce toni di rosa, giallo e arancione, dall’altra il logo della nuova versione adotta una combinazione di colori viola e blu che ricorda più da vicino il logo della MIUI 11. Anche in queste scelte è stato letto un significato simbolico: mentre la MIUI 12 non è stata esattamente la versione più stabile dell’interfaccia di Xiaomi e la MIUI 13 non ha portato chissà quali miglioramenti sotto questo profilo, con la MIUI 13.5 si potrebbe assistere ad un ritorno alla stabilità della MIUI 11. Anche qui, naturalmente, questa lettura potrebbe essere una forzatura e quelle viste potrebbero essere delle semplici scelte di design fini a se stesse.

Allo stato attuale, non è ancora nota la data di rilascio ufficiale della MIUI 13.5, tuttavia nei giorni addietro ce ne siamo già occupati in maniera approfondita, segnalandovi sia una prima lista delle novità che verranno introdotte con l’aggiornamento, che gli elenchi di contenti e delusi, vale a dire degli smartphone che riceveranno la MIUI 13.5 e di quelli che invece non la otterranno.

