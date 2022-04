Dalla Cina arrivano nuove interessanti anticipazioni relative agli smartphone di Xiaomi, Redmi e POCO che, a partire dagli ultimi mesi di quest’anno, saranno aggiornati ad Android 13, la nuova versione del sistema operativo mobile di Google.

In particolare, il merito della diffusione di questo nuovo elenco va allo staff di Xiaomiui, che non solo monitora costantemente i lavori degli sviluppatori del colosso cinese ma può anche contare sui “suggerimenti” forniti da fonti interne ad esso.

L’elenco degli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO che riceveranno Android 13

Iniziando da Xiaomi, quello che segue è l’elenco dei dispositivi per i quali quasi certamente il colosso cinese prima o poi rilascerà l’aggiornamento ad Android 13:

Mi 10S

Mi 11

Mi 11 Pro

Mi 11 Ultra

Mi 11i

Mi 11X

Mi 11X Pro

Xiaomi 11i / Hypercharge

Xiaomi 11T / Pro

Mi 11 Lite 4G / 5G / LE / Lite NE 5G

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12X

Xiaomi 12X (India)

Xiaomi 12X Pro (India)

Xiaomi MIX 4

Xiaomi MIX FOLD / FOLD 2

Xiaomi CIVI / CIVI S

Xiaomi Pad 5 Series

Passando a Redmi, per i seguenti dispositivi l’aggiornamento ad Android 13 non dovrebbe essere in dubbio:

Redmi 10 / Prime / 2022 / Prime 2022

Redmi 10 5G / Prime+ 5G

Redmi 10C / Redmi 10 (India)

Redmi Note 10 / 10S / Pro / Pro Max / Pro 5G

Redmi Note 10T / 10 5G

Redmi Note 11 / NFC / 11S / Pro 4G / Pro 5G / Pro+ 5G

Redmi Note 11 Pro / Pro+ / 11E Pro

Redmi Note 11T / 11 5G / 4G

Redmi K40 / Pro / Pro+ / Gaming / K40S

Redmi K50 / Pro / Gaming

Infine, questi sono i modelli di POCO che dovrebbero prima o poi ricevere Android 13:

POCO F3 / GT

POCO X3 GT / X3 Pro

POCO F4 / Pro / GT

POCO M3 Pro 5G / M4 Pro 5G / M4 Pro 4G

POCO M4 5G

Restano fuori da questi elenchi tanti device per i quali non vi sono sufficienti garanzie che i team di sviluppatori di Xiaomi, Redmi e POCO abbiano in programma di procedere all’aggiornamento ad Android 13 e, pertanto, per saperne di più sarà necessario avere un po’ di pazienza.

E ora le brutte notizie

Quello che segue è invece l’elenco dei dispositivi di Xiaomi, Redmi e POCO che non saranno aggiornati ad Android 13:

Redmi K30 Pro / Zoom Edition

Redmi K30S Ultra

POCO F2 Pro

Mi 10 / Pro / Ultra

Mi 10T / Pro

Redmi 9 / Prime / 9T / Power

Redmi Note 9 / 9S / Pro / Pro Max

Redmi Note 9 4G / 5G / 9T 5G

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi K30 4G / 5G / Ultra / K30i 5G / Racing

POCO X3 / NFC

POCO X2 / M2 / M2 Pro

Mi 10 Lite / Youth Edition

Mi 10i / 10T Lite

Mi Note 10 Lite

Ricordiamo che la prossima versione dell’interfaccia personalizzata di Xiaomi sarà la MIUI 14, che arriverà sia in versione Android 13 che in versione Android 12 e dovrebbe portare con sé diverse interessanti novità.

La speranza è che sia un po’ più ottimizzata rispetto a quella precedente e, soprattutto, caratterizzata dalla presenza di meno bug.

