Dopo avere presentato il Nubia Z40, il produttore cinese ZTE si appresta a presentare, in Cina, gli smartphone Android della serie ZTE Axon 40, alcuni dei quali sono stati certificati presso gli enti TENAA e 3C. Intanto, Vivo, ha presentato una edizione speciale del recente Vivo X Note, uno smartphone top gamma dal display enorme presentato solo pochi giorni fa.

ZTE Axon 40: fotocamera sotto al display e cornici “inesistenti”

A confermare i lavori sulla prossima generazione di smartphone top gamma è stata la stessa ZTE che ha pubblicato un teaser dei prossimi Axon 40, mettendo al centro del poster uno smartphone con fotocamera sotto al display e cornici praticamente inesistenti.

La soluzione della fotocamera sotto al display non è nuova per ZTE che la ha già implementata nella precedente generazione ZTE Axon 30; ammesso che il render riprodotto sul poster rappresenti fedelmente l’aspetto finale dello smartphone, le cornici così estreme configurerebbero Axon 40 come lo smartphone ZTE con il rapporto schermo-pianta più elevato.

In precedenza, sul database della TENAA era apparso uno smartphone ZTE Axon 40 con codice modello A2023BH ma, in questo caso, era visibile una fotocamera anteriore. Visto che la precedente generazione era costituita da tre modelli, Axon 30, Axon 30 Pro e Axon 30 Ultra, la fotocamera sotto al display potrebbe essere esclusiva di uno o due dei modelli della nuova generazione.

Un altro modello della serie ZTE Axon 40, codice di modello A2023P, è stato avvistato sui database della 3C e di Geekbench, rivelandoci i dettagli del SoC, lo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, e il supporto alla ricarica rapida a 80 W, confermando che si tratterà di un top di gamma.

Vivo X Note arriva nella speciale Aerospace Edition

Lo smartphone dal display enorme, Vivo X Note, recentemente presentato dal brand cinese Vivo, arriva in una edizione speciale e limitata denominata Aerospace Edition, più ricercata e forse eccessiva rispetto alla edizione standard.

Lo smartphone sarà il medesimo dell’edizione standard ma arriverà in colorazione Sunny Mountain Blue e, in confezione di vendita, sarà incluso uno speciale ciondolo che ospita un pezzo di Acondrite, un meteorite proveniente dalla Luna. Questa edizione speciale coinvolgerà unicamente la configurazione con 12 GB di memoria RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

Stando a quanto riportato sull’e-commerce JD.com, anche l’edizione speciale di Vivo X Note, come l’edizione standard in configurazione con 12+256 GB di memoria, viene proposto al prezzo di 6499 yuan (circa 944€ al cambio). Lo smartphone sarà venduto in occasione di un evento di vendita flash sullo store online JD.com e resterà disponibile fino al prossimo 22 aprile.

