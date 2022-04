Secondo recenti indiscrezioni Samsung stava valutando di utilizzare nei suoi smartphone i chipset Dimensity di MediaTek, in particolare per Samsung Galaxy S22 FE e Galaxy S23, ma un nuovo leak mette in discussione questa possibile mossa da parte di Samsung.

Samsung Galaxy S22 FE e Galaxy S23 punterebbero su Snapdragon o Exynos

L’informatore Yogesh Brar ritiene che per ora Samsung non avrebbe in programma di utilizzare chipset MediaTek Dimensity per i suoi prossimi smartphone. In altre parole, il colosso sudcoreano impiegherebbe ancora chipset Snapdragon o Exynos per Samsung Galaxy S22 FE e la gamma Galaxy S23 a seconda del mercato di destinazione.

Tuttavia Samsung potrebbe essere ancora indecisa sul da farsi, quindi non è detto che l’opzione Mediatek sia del tutto esclusa.

Se il produttore decidesse di effettuare la transizione, è probabile che utilizzerà il chipset Dimensity al posto del SoC Snapdragon, piuttosto che abbandonare i chip Exynos proprietari.

Al momento è difficile prevedere quali scelte Samsung effettuerà, soprattutto in questi tempi particolarmente incerti per quanto riguarda l’approvvigionamento e non solo.

Samsung potrebbe anche introdurre l’utilizzo di parti di ricambio riciclate per ridurre i costi di riparazione, oltre che per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente.

In copertina: Samsung Galaxy S21 FE

