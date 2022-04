Samsung è solitamente criticata per il fatto che utilizza due diversi chipset nei suoi smartphone di punta a seconda dei mercati di destinazione, in più quest’anno l’Exynos 2200 e lo Snapdragon 8 Gen 1 non hanno portato un notevole miglioramento delle prestazioni.

Secondo delle indiscrezioni di oggi il colosso sudcoreano potrebbe fare una scelta clamorosa per quanto riguarda i chipset dei suoi prossimi smartphone di punta.

Samsung Galaxy S23 e Galaxy S22 FE potrebbero puntare su MediaTek

Secondo un nuovo rapporto proveniente dalla Corea, Samsung potrebbe utilizzare chipset MediaTek su Galaxy S22 FE e su Galaxy S23.

Finora la società aveva utilizzato solo processori Exynos e Qualcomm nei suoi dispositivi di fascia alta, ma se l’indiscrezione fosse fondata, sarebbe la prima volta che l’azienda utilizzerebbe una soluzione di MediaTek per la sua serie di smartphone di punta.

Poiché MediaTek non ha ancora rivelato il suo chipset di punta per il 2023, non è chiaro quale verrebbe impiegato da Samsung, tuttavia Galaxy S22 FE potrebbe utilizzare Dimensity 8100 o Dimensity 9000.

Il rapporto afferma che le unità Galaxy S22 FE e Galaxy S23 vendute in Asia utilizzeranno chipset MediaTek, quindi Samsung potrebbe ancora utilizzare i processori Snapdragon per il resto del mondo.

In ogni caso si tratterebbe di un colpo di scena, visto che Samsung abbandonerebbe Exynos e il suo stesso braccio di produzione di chipset per la prima volta e oltretutto a favore di MediaTek, quindi per ora l’indiscrezione è da prendere con le pinze.

