Nelle scorse settimane vi abbiamo raccontato degli ultimi sviluppi riguardanti HarmonyOS 3.0 e di come il rilascio della versione beta nonché di quella stabile abbia subito un ritardo significativo rispetto alla roadmap inizialmente ideata da Huawei.

Il roll out delle versioni beta del sistema operativo del colosso cinese sarebbe dovuto avvenire nel mese di marzo 2022, con conseguente rilascio delle release stabili a partire da luglio ma adesso, stando a quanto dichiarato da un noto informatore su Weibo – Changan Digital King – la nuova roadmap prevedrebbe il rilascio ufficiale della versione finale nel mese di settembre 2022 e l’inizio del rollout delle versioni beta nel mese di maggio.

HarmonyOS e le ambizioni di Huawei

Nel report, inoltre, viene affermato come lo sviluppo del sistema operativo sia quasi del tutto completato e di come non siano previste ulteriori modifiche della UI.

Oltre alle migliorie all’esperienza utente e il boost alle prestazioni, il piatto forte di HarmonyOS 3.0 sarà, ovviamente, il principio di “Intelligent Connectivity of Everything”: il complesso sistema di Huawei che combina la bassa latenza del 5G e l’intelligenza artificiale per permettere allo smartphone di interagire con numerosi dispositivi facenti parte della Internet Of Things (IoT).

Il sistema permetterà a vari dispositivi di comunicare e interagire al fine di migliorare ed arricchire drasticamente l’esperienza utente. Per fare un esempio, fra gli ambiziosi piani di Huawei c’è la possibilità di far interagire uno specchio e il proprio smartphone trasmettendo sulla superficie dell’oggetto la schermata del telefono in modo da poter continuare a utilizzare il dispositivo (magari in una chiamata) mentre si sta usando lo specchio per lavarsi o truccarsi.

E questo è solo uno dei milioni di casi d’uso pensati da Huawei per HarmonyOS 3.0 e l’universo della Internet Of Things che ben mette in mostra le ambizioni del colosso cinese.

HarmonyOS 3.0 su Huawei Mate 50?

HarmonyOS 3.0, dunque, dovrebbe debuttare ufficialmente in versione stabile nel mese di settembre. Sarà interessante capire se il prossimo modello di punta della famiglia Huawei Mate 50, atteso per luglio, verrà lanciato con il nuovo sistema operativo preinstallato o se ci sarà da attendere anche su questo versante. Sulla questione tutto tace ma vi aggiorneremo qualora dovessero trapelare ulteriori informazioni.

