Nei programmi di Huawei le versioni beta di HarmonyOS 3.0 avrebbero dovuto essere rilasciate nel corso del mese di marzo, per dare il via al roll out della versione stabile nel mese di luglio ma pare che il colosso cinese abbia deciso di apportare delle modifiche.

Almeno ciò è quanto emerge da un report proveniente dalla Cina, secondo il quale HarmonyOS 3.0 è ancora in fase di test con gli sviluppatori e la release beta non è pronta.

Ricordiamo che Huawei ha annunciato le anteprime per gli sviluppatori di HarmonyOS 3.0 lo scorso anno con l’obiettivo di facilitare il processo di sviluppo e spingere gli sviluppatori esterni ad interessarsi a tale piattaforma, destinata ad arrivare su ancora più dispositivi (a tal fine ha anche rilasciato API 7 e ArkUI, che aiutano gli sviluppatori a realizzare applicazioni per questo OS in modo più efficiente).

Ancora non è chiaro quando arriverà HarmonyOS 3.0

Tuttavia, sulla base di un report della China Central Television volto a fornire una dimostrazione del principio “Intelligent Connectivity of Everything” di HarmonyOS 3.0, l’aggiornamento dovrebbe essere rilasciato in tempi piuttosto rapidi.

La demo a cui facciamo riferimento ha mostrato un telefono Huawei che si accoppia e controlla vari elettrodomestici intelligenti semplicemente con un tocco del telefono sull’apparecchio.

Un esempio pratico di utilizzo lo si ha quando ci si guarda allo specchio: lo schermo del telefono può essere riflesso sullo specchio, in modo da potere continuare a chiacchierare mentre ci si lava il viso o ci si trucca.

Huawei ha già convinto circa 2.000 partner e ciò significa che in futuro HarmonyOS dovrebbe sbarcare su un quantitativo notevolmente più grande di dispositivi di ogni genere e il suo ecosistema dovrebbe poter contare su sempre più dispositivi supportati e su una maggiore integrazione con il settore dei device IoT.

In sostanza, i progetti di Huawei sono piuttosto ambiziosi e sarà interessante scoprire se riuscirà a realizzarli.