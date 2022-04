Il produttore cinese OPPO ha da poco annunciato in Bangladesh l’ultimo arrivato della serie F, OPPO F21 Pro.

Questo nuovo smartphone Android di fascia media, non è altro che un rebrand dell’OPPO Reno7 presentato ufficialmente in Italia appena qualche giorno fa.

OPPO F21 Pro è ufficiale: si tratta del rebrand di Reno7

Come dicevamo in apertura, OPPO F21 Pro è identico, tanto per l’aspetto quanto per la scheda tecnica, all’OPPO Reno7 in versione 4G presentato a fine marzo in Indonesia e una settimana dopo in Italia.

La caratteristica estetica peculiare dello smartphone è l’anello luminoso, chiamato Orbit Light, che circonda il sensore macro da 2 MP del comparto fotografico posteriore (fotocamera tripla in configurazione 64+2+2 MP). Particolare, inoltre, la colorazione Sunset Orange dotata di una scocca posteriore in pelle e fibra di vetro.

Dello smartphone “originale” viene ripresa in toto la scheda tecnica, che vi riproponiamo di seguito.

Scheda tecnica

Dimensioni: 159,9 x 73,2 x 7,5 mm

x x Peso: 175 grammi

Display: AMOLED da 6,43” con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz

da con risoluzione e refresh rate a SoC: Qualcomm Snapdragon 680 4G con GPU Adreno 610

con GPU Memoria RAM: 8 GB (LPDDR4X)

(LPDDR4X) Memoria per l’utente: 128 GB (UFS 2.2) espandibili tramite microSD

(UFS 2.2) espandibili tramite microSD Fotocamera anteriore: sensore Sony IMX709 da 32 MP (f/2.4)

da (f/2.4) Tripla fotocamera posteriore: Sensore principale da 64 MP (f/1.7) Sensore macro da 2 MP (f/3.3) Sensore per la profondità di campo da 2 MP (f/2.4)

fotocamera posteriore: Jack audio da 3,5 mm

Connettività: Dual 4G VoLTE Wi-Fi 5 (802.11 ac, dual band) Bluetooth 5.1 GPS NFC USB Type-C

Lettore delle impronte digitali sotto al display

Batteria: unità da 4500 mAh con ricarica rapida 33W SUPERVOOC

con ricarica rapida Software: ColorOS 12.1 basata su Android 11

Prezzo e disponibilità di OPPO F21 Pro

OPPO F21 Pro viene proposto, in Bangladesh, al prezzo di 27990 taka bangladesi (circa 298€ al cambio), nella sola configurazione 8+128 GB e nelle due colorazioni Cosmic Black e Sunset Orange. Lo smartphone è disponibile al pre-ordine già da oggi e sarà ufficialmente in vendita a partire dal prossimo 18 aprile.

Nei prossimi giorni, lo smartphone verrà presentato in India assieme alla sua variante 5G che si chiamerà OPPO F21 Pro 5G. I due smartphone non dovrebbero arrivare in Europa.

