Delle ambizioni di OPPO di ridurre progressivamente la propria dipendenza da altri produttori di semiconduttori avevamo avuto già un primo significativo esempio verso la fine dello scorso anno con la NPU proprietaria MariSilicon X, ma adesso sono emersi nuovi report che vorrebbero il colosso cinese pronto ad avviare la produzione di massa di un chip AP sviluppato per conto proprio e, subito dopo, a lanciare un proprio SoC.

Se la NPU proprietaria MariSilicon X è già stata implementata negli attuali top di gamma OPPO Find X5 e OPPO Find X5 Pro, nei mesi scorsi avevamo parlato della volontà di OPPO di seguire le orme di altri big del settore: non solo Apple cura i processori dei propri iPhone, ma anche Samsung realizza gli Exynos, Huawei ha legato per anni le proprie fortune ai Kirin e, più di recente, Google ha fatto il grande passo con Google Tensor, cuore dei nuovi Google Pixel 6 (ecco la nostra recensione) e Google Pixel 6 Pro (ecco la nostra recensione).

Un SoC di OPPO già entro il 2024

Ebbene adesso, stando ad un nuovo report in arrivo dalla Cina, OPPO starebbe lavorando per portare sul mercato già nel 2023 un Application Processor (AP) sviluppato per conto proprio. Per la produzione di massa, la casa cinese dovrebbe affidarsi al processo produttivo a 6 nm di TSMC.

Questo nuovo passo, in realtà, sarebbe funzionale al successivo: OPPO starebbe lavorando anche ad un System On Chip (SoC) proprietario, che l’AP di cui sopra e un Modem. Il primo SoC proprietario di OPPO dovrebbe essere realizzato col processo produttivo a 4 nm di TSMC e arrivare sul mercato già entro il 2024.

Naturalmente, sarà difficile per OPPO riuscire fin da subito ad eguagliare le prestazioni dei SoC di big come Qualcomm e MediaTek; per questo motivo i SoC proprietari dovrebbero essere impiegati inizialmente su dispositivi di fascia bassa e poi scalare la lineup del brand di pari passo coi miglioramenti tecnici.

In attesa di conferme (o di smentite) su questa svolta di OPPO, non perdetevi le nostre recensioni degli ultimi flagship del brand.

Leggi anche: Recensione OPPO Find X5 Pro