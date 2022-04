Nelle ultime settimane abbiamo visto diverse novità introdotte e in arrivo per applicazioni e servizi di Google e quest’oggi vediamo l’ennesimo test di nuove schede per Google Discover e il cambiamento che inizia a farsi strada nell’app Google.

Dopo aver visto negli ultimi due giorni una lunga lista di novità, anche rilevanti, per widget At a Glance, Google Play Protect, Android Auto, Google Maps, Google Telefono e per la sicurezza delle app Android, vediamo a quali altri cambiamenti stanno lavorando in quel di Mountain View.

Google Discover: nuove schede per sport e finanza in test

A proposito di Google Discover (e anche dell’app Google), la scorsa settimana vi avevamo parlato della novità relativa alla nuova scheda del meteo, ora collocata subito sotto alla barra di ricerca e, dunque, più facile da tenere d’occhio.

A quanto pare, però, il rinnovamento grafico in atto non si limita a quello: i colleghi di 9to5Google hanno notato la comparsa, nella stessa posizione, di nuove schede di informazioni riguardanti le squadre sportive seguite dall’utente e il mercato finanziario. In entrambi i casi il meccanismo di inserimento è analogo: le dimensioni della scheda del meteo vengono dimezzate e la stessa viene spostata sulla destra, mentre sulla sinistra compare la nuova scheda.

Ove si tratti della scheda a tema sportivo, la stessa comprende il nome della squadra, il logo della stessa e nella parte bassa la dicitura “Tap for latest news”. Un tap sulla scheda non fa altro che eseguire una ricerca su Google col nome della squadra seguita, mostrando in primo piano le ultime notizie, i risultati delle partite più recenti e quelle in arrivo.

La scheda a tema affari e finanza, invece, mostra prezzo e andamento corrente. Non è il primo esperimento di questo tipo condotto da Google su Discover, basti pensare che solo lo scorso anno Big G aveva testato un banner scrollabile inserito nella parte alta della pagina e comprensivo proprio delle informazioni trattate sopra (meteo, sport e finanza). Quell’interfaccia utente, significativemente diversa da quella attualmente in test, non è mai stata resa disponibile per tutti. Non ci resta che aspettare per scoprire le sorti di quella nuova.

Google inizia a rimpiazzare Snapshot

Alcuni utenti hanno iniziato a vedere una quarta nuova scheda all’interno dell’app Google: è dedicata ad argomenti di interesse dell’utente e, a quanto si apprende, potrebbe prendere il posto di Snapshot.

I primi avvistamenti sono stati fatti, paradossalmente, nella versione dell’app Google per dispositivi iOS. La nuova scheda non fa altro che portare l’utente alla sezione delle notifiche per argomenti di proprio interesse. Nell’applicazione per dispositivi Android il quarto slot era pensato per dare accesso alla funzione Snapshot (Panoramica della giornata) ma, come vi abbiamo raccontato qualche settimana addietro, il colosso di Mountain View ha deciso di eliminare del tutto questa comoda funzione — allo stato attuale, aprendola, vi troverete dinanzi l’avviso che recita “A breve la funzionalità Panoramica della giornata non sarà più disponibile. Puoi comunque chiedere all’assistente aggiornamenti relativi a eventi nel calendario, promemoria sui compleanni, prezzi dei titoli e altro ancora”.

La seguente immagine permette di comprendere il funzionamento del nuovo tab dedicato alle notifiche: sebbene nel caso di specie non ne vengano mostrate, l’utente viene invitato ad attivare la campanella — ne vedete un esempio nel secondo screenshot del paragrafo precedente — quando esegue delle ricerche al fine di ricevere aggiornamenti sugli argomenti di proprio interesse.

Non si può non notare una certa somiglianza col funzionamento di Google Discover, anche se in questo caso il focus è più ristretto, riguardando i soli temi per i quali l’utente abbia attivamente manifestato la volontà di ricevere notifiche.

Come aggiornare Google Discover e app Google

Le nuove schede di Google Discover sono attualmente in fase di test e non sono tantissimi gli utenti ad averle già ricevute; il nuovo tab delle notifiche di Google è comparso al momento solo nell’app per iOS. In ogni caso potete scaricare le versioni più recenti di entrambe le app per Android direttamente dal Google Play Store cliccando sui badge sottostanti.

Google Discover:

App Google:

