Il team di Google ha deciso di apportare una modifica significativa al modo in cui funziona Google Play Protect, rimuovendo automaticamente le autorizzazione concesse alle applicazioni che non vengono usate.

In base alle statistiche, infatti, circa il 25% delle applicazioni viene utilizzato soltanto una volta, al momento dell’installazione e poi resta sul dispositivo inutilizzato e ad occupare spazio.

Solo che in alcuni casi, date le tante autorizzazioni richieste da diverse app in sede di installazione, anche quelle inutilizzate possono comportare notevoli rischi per la privacy e la sicurezza a lungo termine.

Ebbene, il colosso di Mountain View ha deciso che è arrivato il momento di affrontare questo problema e ciò avverrà attraverso un aggiornamento di Google Play Protect, in seguito al quale saranno rimosse le autorizzazioni dalle app che sono rimaste inutilizzate per un po’ di tempo.

Come cambia il funzionamento di Google Play Protect

Stando a quanto si apprende da un’email inviata dal team di Google agli sviluppatori di applicazioni Android, Google Play Protect rimuoverà in modo automatico le autorizzazioni ottenute dalle app inutilizzate da un certo periodo di tempo (fino a questo momento, invece, erano gli utenti a doverle rimuovere manualmente).

Il nuovo sistema, già implementato con le versioni più recenti dell’OS di Google (Android 11 e 12), ora funzionerà anche sui dispositivi basati su una versione meno recente, ossia Android 10 e precedenti release.

Gli utenti hanno la possibilità di scegliere manualmente quali sono le app che devono mantenere le autorizzazioni già concesse e potranno anche ricevere una notifica nel momento in cui Google Play Protect effettua un ripristino.

Inoltre, gli sviluppatori possono contrassegnare la loro app come protetta da Google Play Protect e in tal caso sarà esclusa dalla funzione di ripristino automatico dei permessi (anche nel caso in cui non venisse usata per molto tempo, le autorizzazioni fornite al momento dell’installazione rimarranno attive).

Se desiderate verificare quali autorizzazioni i vari giochi e app hanno attivate (e magari dare una ripulita), potete aprire il Google Play Store e toccare l’immagine del profilo in alto, quindi toccare Play Protect e ed entrare nella sezione dedicata alla rimozione delle autorizzazioni.