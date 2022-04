Interessanti novità in arrivo in queste settimane su Google Maps, sia su Android sia su iOS. Google annuncia infatti nuovi aggiornamenti grazie ai quali potremo dire addio ai problemi di pianificazione dei viaggi e delle vacanze: ci sono ancora più modi per pianificare in modo rapido e semplice il percorso, sia per la guida in una nuova città sia per l’organizzazione di un road trip su più tappe.

Pedaggio o non pedaggio? Su Google Maps arrivano i prezzi

I viaggi su strada possono essere rovinati dal traffico pesante e dalle condizioni poco ideali delle strade stesse. In quei momenti può venirci in mente di affidarci a una più veloce strada a pedaggio, e con le novità di Google Maps in distribuzione potremo avere accesso ai prezzi. Presto potremo visualizzare la stima del costo del pedaggio ancora prima di iniziare la navigazione, grazie alle informazioni fornite dalle autorità locali: l’app prenderà in considerazione anche il giorno della settimana e l’ora specifica, in modo da essere la più precisa possibile.

Se invece non abbiamo alcuna intenzione di prendere una strada a pedaggio, Maps continuerà a mostrarci comunque un’opzione per un percorso “gratuito”. Come sempre potremo selezionare la nostra preferenza tra le opzioni, toccando i tre puntini in alto a destra.

Questa novità è in distribuzione, ma ora arriva la nota dolente: sarà disponibile entro questo mese a partire da quasi 2000 strade a pedaggio negli Stati Uniti, in India, in Giappone e in Indonesia. Altri Paesi sono in arrivo, ma non ci sono ancora una lista specifica e le tempistiche.

Mappe più dettagliate durante la navigazione

La guida su strade sconosciute, soprattutto di notte o con dei passeggeri, può essere stressante. Per esplorare con maggiore tranquillità Google Maps si prepara a introdurre nuovi dettagli all’esperienza di navigazione, grazie ai quali potremo avere a disposizione semafori, stop, contorni degli edifici e aree di interesse. In alcune città selezionate potremo vedere informazioni ancora più precise, come la larghezza della via, comprese le banchine e le isole stradali, in modo da ridurre i cambiamenti di corsia dell’ultimo momento ed evitare di perdere una svolta.

La nuova mappa di navigazione di Google Maps, che abbiamo già iniziato a conoscere i mesi scorsi, sarà disponibile in alcuni Paesi nelle prossime settimane su Android, iOS, Android Auto e CarPlay.

Google Maps continua a migliorarsi costantemente dunque, anche sfruttando l’Intelligenza Artificiale. Come abbiamo visto sono migliaia le modifiche e le recensioni false da individuare e bloccare. Per essere sicuri di avere installato l’ultima versione distribuuita dalla casa di Mountain View potete seguire il badge qui in basso.

