Il team di sviluppatori di Google prende sempre più sul serio l’aspetto della sicurezza dei dispositivi basati su Android e, pertanto, continua a lavorare al miglioramento della piattaforma, introducendo delle modifiche che siano in grado di garantire agli utenti un livello di protezione via via più elevato.

Le applicazioni Android possono verificare quali altre app sono installate su un dispositivo utilizzando l’autorizzazione QUERY_ALL_PACKAGES ma, dati i rischi per la sicurezza e la privacy, questa funzionalità è concepita solo per le app che ne hanno effettivamente bisogno, come ad esempio i launcher.

Nuova misura per le app pubblicate sul Google Play Store

Lo scorso anno il colosso di Mountain View ha reso noto che avrebbe iniziato a eliminare le app dal Google Play Store che utilizzavano tale autorizzazione senza una buona ragione e pare che questa regola stia per entrare in vigore.

Il team di Google, infatti, ha inviato un’email agli sviluppatori con app pubblicate utilizzando l’autorizzazione QUERY_ALL_PACKAGES per informarli che dovranno compilare la relativa dichiarazione di autorizzazione nella Play Console: tale dichiarazione include la spiegazione del motivo per il quale viene richiesta l’autorizzazione in questione, con una descrizione scritta e un breve video dimostrativo. Le app senza tale dichiarazione rischiano di essere rimosse dal Google Play Store a partire dall’1 giugno 2022.

Gli sviluppatori delle applicazioni interessate hanno quindi la possibilità di spiegare la necessità dell’utilizzo di questa autorizzazione per il funzionamento dell’app oppure di rimuovere la richiesta di autorizzazione.

Il colosso di Mountain View ha creato regole simili anche per le app che utilizzano i servizi di accessibilità e questo sistema rappresenta una soluzione tutto sommato soddisfacente per gli utenti finali, che rischiano altrimenti di essere esposti ad applicazioni pericolose.

Un po’ diverso, invece, è il discorso per gli sviluppatori di app, che a questo punto devono sperare che il team di Google riesca a rivelarsi rapido ed efficace nella valutazione delle spiegazioni fornite da chi desidera continuare ad usare l’autorizzazione QUERY_ALL_PACKAGES nelle proprie applicazioni.