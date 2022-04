Negli ultimi anni Google ha compiuto enormi sforzi per eliminare il supporto alle app a 32 bit su Android ma servirà ancora del tempo prima che queste diventino un lontano ricordo.

Oggi vi parliamo di una piccola modifica che il colosso di Mountain View potrebbe implementare all’interno di Android per accelerare l’addio alle app a 32 bit: il sistema operativo del robottino verde avviserà tutti gli utenti durante l’esecuzione di app a 32 bit su sistemi a 64 bit. Google, tuttavia, non sembra l’unica compagine in guerra contro le app a 32 bit: al coro si uniscono ARM e brand come OPPO, Vivo e Xiaomi.

Già dall’avvento di Android 10, il sistema operativo avvisa gli utenti quando tentano di eseguire app che non soddisfano il requisito minimo del livello di targetSDK, che potrebbe presto essere riposizionato al livello 28: una volta avvenuto ciò, Android avviserà tutti gli utenti che eseguono applicazioni destinate ad Android 8.1 o versioni precedenti. La modifica, tuttavia, latita perfino sulle attuali build di Android 13.

La novità di cui vi parliamo, però, riguarda una modifica che andrebbe a colpire le app a 32 bit, a prescindere da tutto il resto.

A scovare la modifica all’interno di AOSP Gerrit è stato il solito Mishaal Rahman: viene evidenziato un avviso da parte di Android che verrà visualizzato ogni qual volta un utente esegue un’app a 32 bit su un sistema a 64 bit. Nello specifico nel tweet di Rahman (riportato qui sotto), l’avviso compare dopo che è stata avviata l’app Flappy Bird e recita:

Android doesn't currently warn users about running 32-bit apps on 64-bit systems, but this patch from an ARM engineer adds that functionality.https://t.co/fBCe7ZUoBN

I don't know if Google will merge this patch, or if they do, when it'll land.

Here's what it looks like btw: pic.twitter.com/H1RI3OeCqj

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) April 4, 2022