HONOR annuncia il pieno supporto a Collegamento a Windows, il servizio che consente agli utenti di collegare gli smartphone Android ai PC con il sistema operativo di Microsoft. Per il momento si parte dalla Cina, ma probabilmente il tutto si allargherà presto a livello globale.

Collegamento a Windows supporta gli smartphone HONOR

Giusto qualche giorno fa Microsoft ha annunciato un cambio di nome e grafica per Il tuo telefono: l’aggiornamento ha portato il nome “Collegamento a Windows” sugli smartphone e “Collegamento al telefono” sui PC. Le funzionalità sono rimaste invariate, con gli utenti che possono ricevere ed eventualmente rispondere alle notifiche dello smartphone da PC, ma anche ricevere e inviare SMS, effettuare telefonate e visualizzare le foto scattate col telefono.

Dopo le partnership con Samsung e Surface Duo, un nuovo marchio si aggiunge in queste ore a partire dalla Cina, e si tratta per l’appunto di HONOR. I possessori di HONOR Magic V, degli smartphone delle serie HONOR Magic4 e HONOR Magic3 (altri modelli si aggiungeranno in seguito) possono da ora accedere al servizio Collegamento a Windows e di conseguenza alle funzionalità appena elencate. L’app sarà installata di default a bordo dei modelli in questione.

L’annuncio è stato ufficializzato anche da Microsoft stessa sul blog ufficiale di Windows (potete leggerlo qui, se lo desiderate). Vi ricordiamo che HONOR Magic4 e HONOR Magic4 Pro sono stati presentati durante il MWC 2022 a fine febbraio e saranno disponibili all’acquisto nei mercati globali dal terzo trimestre 2022 al prezzo di partenza di 899 euro.

Se siete già possessori di uno degli smartphone Android compatibili, potete scaricare Collegamento a Windows seguendo il badge qui sotto:

