HONOR annuncia due nuovi smartphone Android al MWC 2022 di Barcellona. Si tratta di HONOR Magic4 e HONOR Magic4 Pro, prodotti che costituiscono una nuova linea di prodotti premium e che si concentrano su tecnologia all’avanguardia, design, display, fotografia, prestazioni e privacy. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

HONOR Magic4 e Magic4 Pro ufficiali: specifiche e funzionalità

“Noi di HONOR ci interroghiamo costantemente su ciò che potremmo fare per assecondare le richieste degli utenti e per creare un’eccezionale esperienza di prodotto. La nostra serie premium HONOR Magic incarna perfettamente la nostra tecnologia innovativa e testimonia la nostra attitudine a sfidare costantemente i punti di riferimento del settore“, ha detto George Zhao, CEO di HONOR Device Co, Ltd. “Ridefinendo l’eccellenza attraverso il design, il display, la fotocamera, le prestazioni e la sicurezza, la nuova serie HONOR Magic4 offrirà un’esperienza d’uso davvero magica agli utenti di tutto il mondo“.

La serie HONOR Magic4 offre l’ultimo SoC targato Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 1, con AI Engine di 7a generazione e architettura Cortex-X2: rispetto alla generazione precedente abbiamo miglioramenti nelle prestazioni della CPU del 20%, in quelle della GPU del 30% e nelle capacità AI del 300%. Al fianco del chipset prendono posto 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Gli HONOR Turbo Engines massimizzano le capacità del chip, con HONOR OS Turbo X ad assicurare che l’hardware e il software lavorino insieme per migliorare fluidità, anti-deterioramento e consumi energetici. A bordo anche la prima tecnologia AI Super Rendering per il gioco mobile attraverso GPU Turbo X, per offrire tanti fps con meno calore e latenza possibile, mantenendo alta qualità di gioco e grafica fluida.

HONOR Magic4 Pro presenta un design “Eye of Muse” con display LTPO Quad-Curved da 6,81 pollici e cornici ultra-sottili. Il pannello HDR10+ è in grado di visualizzare fino a 1,07 miliardi di colori con il supporto del 100% DCI-P3 per colori nitidi e fedeli. Lo schermo LTPO di nuova generazione, unito alla tecnologia MotionSync del produttore cinese, offre un refresh rate variabile da 1 a 120 Hz che si adatta ai contenuti e all’utilizzo per mantenere un’elevata efficienza energetica.

La serie offre una modulazione della larghezza di impulso (PWM) di 1920 Hz, la più alta mai raggiunta su uno schermo LTPO: riduce al minimo l’affaticamento degli occhi, fornendo un’esperienza confortevole in qualsiasi condizione di luce. Sul Pro non manca la certificazione IP68 contro acqua e polvere, con il dispositivo che può essere immerso fino a 1,5 metri di profondità per 30 minuti. Il modello “normale” si ferma invece alla certificazione IP54, con resistenza agli spruzzi d’acqua.

Il comparto fotografico di HONOR Magic4 Pro può godere di una tripla fotocamera posteriore, composta da un sensore grandangolare da 50 MP (da 1/1,56 pollici), uno ultra-grandangolare da 50 MP (122° FoV) e uno tele da 64 MP. La fotografia computazionale multi-camera permette la fusione di lunghezze focali su tutta la gamma. I due sensori da 50 MP offrono un aumento del 65% nella nitidezza e nella chiarezza delle immagini, il teleobiettivo Periscopio da 64 MP mette a disposizione uno zoom ottico 3,5x e uno digitale fino a 100x. Il modello “base” è dotato di una Periscope Telephoto Camera da 8 MP.

Lato video, la serie è dotata di HONOR Magic-Log Movie Master e AI Film Effects, e offre la prima registrazione video Log 4K a 10-bit a 60 fps. Quest’ultimo formato, unito alla capacità Cinematic 3D LUT, permette di sfruttare toni di colore cinematografici e in stile hollywoodiano con HDR.

La batteria di HONOR Magic4 Pro è da 4600 mAh e supporta la ricarica rapida SuperCharge cablata e wireless da 100 W: la prima permette di tornare al 100% di autonomia in 30 minuti, la seconda di arrivare al 60% in 15 minuti. Quella di HONOR Magic4 arriva invece a 4800 mAh, con supporto alla ricarica SuperCharge cablata da 66 W.

Ecco un riepilogo delle specifiche tecniche dei due nuovi smartphone.

Scheda tecnica HONOR Magic4

display OLED Dual Curved Screen LTPO da 6,81 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

8 o 12 GB di RAM e 128, 256 o 512 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (f/1.8), ultra-grandangolare da 50 MP (f/2.2) e tele da 8 MP (f/3.4, zoom ottico 5x)

fotocamera anteriore da 12 MP (100° FoV)

connettività 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB Type-C

Dual Speaker stereo

batteria da 4800 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata SuperCharge da 66 W

Android 12 con Magic UI 6.0

dimensioni: 163,6 x 74,5 x 8,8 mm, peso di 199 g

Previous Next Fullscreen

Scheda tecnica HONOR Magic4 Pro

display OLED Quad-Curved Screen LTPO da 6,81 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate variabile da 1 a 120 Hz

LTPO da 6,81 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate variabile da 1 a 120 Hz SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

8 o 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (f/1.8), ultra-grandangolare da 50 MP (f/2.2) e tele da 64 MP (f/3.5, zoom ottico 3,5x e digitale fino a 100x)

(f/3.5, zoom ottico 3,5x e digitale fino a 100x) fotocamera anteriore ultra-grandangolare da 12 MP (100° FoV) e sensore 3D Depth

connettività 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB Type-C

Dual Speaker stereo

batteria da 4600 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata e wireless SuperCharge da 100 W

Android 12 con Magic UI 6.0

dimensioni: 163,6 x 74,7 x 9,15 mm, peso di 215 g

Previous Next Fullscreen

A bordo della serie HONOR Magic4 l’ultima versione della Magic UI 6.0, basata su Android 12. È in grado di imparare in modo intelligente le abitudini degli utenti per fornire suggerimenti e aggiornamenti su misura di tutte le app. Il modello Pro offre una nuova funzione di chiamata privata supportata da Intelligenza Artificiale e alimentata dalla tecnologia Directional Sound, che impedisce la perdita di suono per garantire telefonate nella più completa privacy: lo schermo e il ricevitore lavorano insieme per regolare il volume dell’audio in entrata per adattarsi ai diversi ambienti, in modo che le persone nelle immediate vicinanze non possano ascoltare la conversazione.

La serie integra un chip di sicurezza indipendente che fornisce sicurezza per le password e la biometria (sblocco facciale e impronte digitali). Il modello Pro include la 3D Depth Camera per un riconoscimento facciale 3D e il sensore 3D Sonic Gen 2 di Qualcomm per uno sblocco con impronta più rapido e affidabile; l’area del lettore è più grande del 77%, con una velocità del 40% superiore rispetto alla precedente generazione.

La serie HONOR Magic4 viene commercializzata nelle “classiche” colorazioni bianco e nero, ma anche nelle più originali versioni ciano e oro. La casa cinese anticipa che saranno lanciati ulteriori colori.

Prezzi e uscita di HONOR Magic4 e Magic4 Pro

La HONOR Magic4 Series sarà disponibile nei prossimi mesi: HONOR Magic4 arriverà al prezzo di partenza di 899 euro, mentre HONOR Magic4 Pro sarà acquistabile da 1099 euro. Nei prossimi giorni avremo probabilmente indicazioni più precise, quindi continuate a seguirci.

Potrebbe interessarti: Recensione Honor 50