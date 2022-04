Il 2022 di Motorola si è aperto con il lancio di Motorola Edge 30 Pro, attuale top gamma del brand, primo di una lunga serie di prodotti che la casa alata dovrebbe presentare nel corso dell’anno con l’intento di completare la propria gamma Edge.

Tra tutti gli smartphone Android in programma (dei quali vi abbiamo parlato in questo articolo), uno dei più chiacchierati è la versione “liscia”, Motorola Edge 30, un medio-gamma sempre più al centro delle indiscrezioni: poche ore fa sono addirittura comparsi in rete gli sfondi dello smartphone, segno che il lancio potrebbe essere questione di poche settimane.

Ecco gli sfondi di Motorola Edge 30

Nonostante Motorola non abbia ancora rilasciato notizie ufficiali sullo smartphone, grazie al portale XDA Developers possiamo scoprire in anteprima gli sfondi del Motorola Edge 30, estratti direttamente dal firmware del dispositivo.

Lo smartphone arriva con un totale di 32 sfondi, di cui 26 sono sfondi astratti (in risoluzione 2160 x 2400 pixel) e 6 sono sfondi specifici di un operatore telefonico (in risoluzione 1080 x 2340 pixel). Potete vedere un’anteprima di questi sfondi nella seguente galleria.

A coloro che fossero interessati a scaricare gli sfondi dello smartphone in alta risoluzione, basterà cliccare il link sottostante che vi permetterà di scaricarli tutti in un unico archivio.

Scarica gli sfondi di Motorola Edge 30 in alta risoluzione

Non vi è una ancora data ufficiale per la presentazione dello smartphone che potrebbe arrivare sul mercato già nel corso del mese di aprile.

