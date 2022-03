Dopo aver vissuto periodi poco felici, Motorola negli ultimi anni si è risollevata, anche grazie all’ala protettrice di Lenovo; ciò gli ha consentito di portare sul mercato dispositivi sempre più apprezzati dagli utenti. La serie di punta del brand, Edge, ha visto alla fine dello scorso anno la presentazione in Cina dell’ultimo nato della famiglia, Motrola Edge X30, successivamente commercializzato a livello globale (Italia compresa) come Motorola Edge 30 Pro; facciamo il puto della situazione su quelli che dovrebbero essere gli altri membri della famiglia in arrivo quest’anno, ovvero Motorola Edge 30 Ultra (Frontier), Motorola Edge 30 (Dubai e Dubai+) e Motorola Edge 30 Lite (Miami).

Motorola Edge 30 Ultra

Già a novembre dello scorso anno iniziavano a circolare le prime voci sul modello Frontier, il punto forte dello smartphone in questione dovrebbe essere il sensore fotografico principale da ben 200 MP, accompagnato da una fotocamera grandangolare da 50 MP e da un teleobbiettivo 2x; frontalmente dovrebbe essere presente una fotocamera da 60 MP. Sotto il cofano, a muovere il tutto, dovrebbe esserci un inedito processore Qualcomm, probabilmente lo Snapdragon 8 Gen 1+; il display dovrebbe essere un’unità POLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD+. Dovrebbero esserci varie configurazioni di memoria, con tagli di RAM LPDDR5 da 8 GB o 12 GB e memoria interna UFS 3.1 da 128 GB o 256 GB; ad alimentare il tutto potremmo trovare una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 125 W. Il dispositivo in questione non è previsto per il lancio fino al terzo trimestre.

Motorola Edge 30 Dubai e Dubai+

Per quel che riguarda uno dei fratelli minori, in particolare la variante Dubai, potrebbe arrivare già entro la metà del prossimo mese; il comparto fotografico principale dovrebbe essere composto da una tripla fotocamera (50 MP + 50 MP + 2 MP) mentre anteriormente troverebbe spazio un sensore da 32 MP. Sempre anteriormente dovrebbe avere un display con vetro 2,5D POLED da 6,55 pollici FHD+ e frequenza di aggiornamento di 144 Hz; non è chiaro quale processore monterà, ma dovrebbe essere disponibile in tre configurazioni, 6 GB / 128 GB, 8 GB / 128 GB e 8 GB / 256 GB RAM/ROM. La batteria dovrebbe essere inferiore a quella del modello Ultra, con soli 4.020 mAh.

Durante il terzo trimestre, dovrebbe essere lanciato un altro modello di Edge 30, nome in codice Dubai+, questo dovrebbe montare un processore Mediatek MT6879 (due core A78 a 2,6 GHz e sei core A55 a 2,0 GHz) accompagnato da una GPU Mali G79; le caratteristiche sono molto simili a quelle del modello Dubai, tranne per la batteria che qui cresce fino a 5.000 mAh e per il presunto supporto al pennino.

Motorola Edge 30 Lite

Infine, previsto tra i modelli Dubai e Dubai+ per quel che concerne le tempistiche di commercializzazione, pare possa arrivare una variante Lite (nome in codice Miami); lo smartphone potrebbe avere un display POLED da 6,28 pollici FHD+ con frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il processore potrebbe essere lo Snapdragon 695 5G, accompagnato da 6 GB o 8 GB di RAM LPDDR4x e tagli di memoria interna da 128 GB o 256 GB; lato fotocamere dovrebbero esserci due sensori posteriori, rispettivamente da 64 MP e 12 MP, mentre all’anteriore troverebbe spazio una fotocamera frontale da 32 MP. Motorola Edge 30 Lite potrebbe avere una batteria non molto capiente, da 4.020 mAh, visto che pare che il brand voglia mantenere per questo modello uno spessore inferiore ai sette millimetri.

