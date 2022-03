Il trio composto da Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12X è stato appena annunciato a livello internazionale (in Cina erano stati presentati a dicembre 2021), anche in Italia arrivano tutti e tre i modelli e non mancano delle interessanti promozioni di lancio, tuttavia in queste sede bisogna parlare di un tema che, quando c’è di mezzo Xiaomi, scotta sempre: il supporto software.

Aggiornamenti garantiti a Xiaomi 12 e 12 Pro, non a 12X

Il produttore cinese, infatti, ne ha parlato anche durante l’evento che abbiamo seguito in vostra compagnia — se volete recuperarlo, lo trovate a questo link —, non senza far storcere un po’ il naso. Sì, perché al diverso posizionamento dei tre nuovi modelli farà seguito anche un differente trattamento in termini di supporto software.

La disparità è evidente fin dal lancio: se tutti e tre i modelli arrivano sul mercato con la MIUI 13 preinstallata, Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro offrono Android 12 out of the box, Xiaomi 12X è ancora basato su Android 11. Nel corso della diretta, inoltre, il produttore cinese ha parlato di aggiornamenti futuri e anche qui c’è una buona notizia per i primi due, una cattiva per il modello più economico del trio. Infatti, come potete vedere coi vostri occhi nello screenshot sottostante e nel video dal minuto 48:38, a Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro vengono garantite 3 nuove versioni del sistema operativo Android e quattro anni di patch di sicurezza. La slide mostrata non menziona neppure Xiaomi 12X.

I nuovi flagship, comunque, non sono i primi modelli di Xiaomi ad essere destinatari di un supporto software più adeguato: una promessa analoga era arrivata lo scorso settembre per la serie 11T. Insomma, qualche segnale di cambiamento si intravede, ma i vecchi vizi sono ancora evidenti.

Almeno la garanzia è uguale per tutti

Durante l’evento si è parlato anche di garanzia: tutta la serie Xiaomi 12 avrà due anni di garanzia e, in aggiunta a questo, per la prima volta viene offerta una riparazione gratuita dello schermo entro i primi sei mesi dall’acquisto. Per termini e condizioni, fate riferimento al sito ufficiale del produttore.

La copertura migliore viene offerta al top di gamma Xiaomi 12 Pro, che gode di garanzia internazionale valida in oltre 50 mercati: il vostro smartphone italiano potrà, ad esempio, essere riparato in garanzia in Spagna senza alcuna differenza.

Xiaomi 12, 12 Pro, 12X: ecco dove acquistarli

Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12X saranno disponibili all’acquisto sul mercato italiano a partire da domani, 16 marzo 2022, sia presso gli Xiaomi Store Italia sparsi per il Paese che nelle principali catene di elettronica; i modelli 12 e 12 Pro saranno acquistabili anche con i principali operatori telefonici. Infine, a partire dal 24 marzo saranno tutti disponibili anche sul sito mi.com e su Amazon nelle colorazioni Black, Blue e Purple.

A seguire trovate prezzi consigliati, tagli di memoria e link per l’acquisto:

Per finire, non dimenticate che Xiaomi ha previsto alcune offerte speciali per il lancio dei nuovi flagship, più precisamente: tutti coloro che acquisteranno Xiaomi 12 Pro da 12-256 GB entro il 30 aprile in qualsiasi punto vendita aderente, riceveranno in bundle Xiaomi Watch S1; chi invece acquisterà Xiaomi 12 da 8-256 GB, avrà incluso nel prezzo Xiaomi Watch S1 Active; infine, coloro che opteranno per Xiaomi 12X faranno bene a completare l’acquisto a partire dalle 13:00 del 24 marzo ed entro le successive 48 ore, così da poter usufruire dello sconto lancio di 100 euro (per un prezzo finale di 599,90 euro).

Leggi anche: Xiaomi 12, 12 Pro e 12X arrivano in Italia con speciali offerte di lancio