Si è da poco concluso l’evento The Truth di Nothing, in cui il CEO e co-fondatore dell’azienda, Carl Pei, ha svelato ulteriori dettagli sul Nothing phone (1), l’attesissimo primo smartphone della nuova realtà nata lo scorso anno.

L’azienda dell’ex CEO di OnePlus ha svelato, lo scorso luglio, il primo (e finora unico) prodotto, scegliendo di presentarsi sul mercato con le Nothing ear (1), cuffie true wireless in-ear con cancellazione attiva del rumore dotate di un design particolare e distintivo.

Il Nothing phone (1) arriverà durante l’estate

Nothing ha oggi confermato che il suo secondo prodotto, nonché il primo smartphone, Nothing phone (1) arriverà nel corso dell’estate 2022 e sarà dotato di un SoC Snapdragon di Qualcomm (le due aziende collaborano dallo scorso anno).

Lo smartphone, a detta dell’azienda, vuole segnare il cambiamento in un mercato assopito, e sarà dotato di un design iconico (back cover trasparente?), oltre ad essere sviluppato “per offrire una connettività senza barriere”.

Carl Pei ha inoltre svelato che phone (1) avrà un proprio sistema operativo, pur basato sul meglio che può offrire Android, chiamato Nothing OS.

Il sistema operativo è basato su un ecosistema aperto, che collegherà e integrerà facilmente i prodotti Nothing e quelli di altri brand leader a livello globale. I punti forti di Nothing OS saranno la fluidità e la possibilità di personalizzazione, grazie ad un’interfaccia “coerente” con l’hardware che va ad integrarsi con il software attraverso elementi come caratteri, colori, grafiche e suoni studiati su misura.

Per i più curiosi, a partire dal mese di aprile verrà reso disponibile su alcuni modelli di smartphone il launcher di Nothing OS, permettendo loro di scoprire in anteprima alcuni dettagli che caratterizzeranno il sistema operativo.

Nothing annuncia un nuovo round di investimenti comunitari

Alla base della crescita e dello sviluppo dell’azienda, vi sono sicuramente gli investimenti: Nothing ha annunciato lo stanziamento di 10 milioni di dollari per un nuovo round di investimenti comunitari, che sarà attivo a partire dal prossimo 5 aprile (pre-iscrizioni già aperte). Con il primo round, Nothing ha raccolto 1,5 milioni di dollari in soli 54 secondi.

Il nuovo round di investimenti comunitari è basato su azioni dello stesso valore del finanziamento di Serie B, co-guidato da EQT Ventures e C Ventures. Gli investitori che daranno fiducia all’azienda, non resteranno a bocca asciutta: infatti, avranno accesso alla community privata di Nothing, tramite la quale potranno ottenere vantaggi esclusivi e vivere come veri insider dell’azienda.

Di seguito, riportiamo le parole di Carl Pei:

“Dopo aver raccolto 144 milioni di dollari, costruito un team di oltre 300 persone e assicurato il supporto di partner fidati come Qualcomm Technologies, con phone (1) siamo pronti a segnare l’inizio del cambiamento in un mercato degli smartphone ormai assopito. Stiamo anche lanciando un nuovo round di investimento comunitario del valore di 10 milioni di dollari, in modo che i nostri sostenitori abbiano la possibilità di far parte del nostro viaggio in cui sfidiamo i giganti dell’industria.”

Passo dopo passo, scopriremo ulteriori dettagli su Nothing phone (1)

Nothing ha scelto di percorrere la via dell’hype per mantenere alto il focus sugli sviluppi del prodotto, rivelandone qualche dettaglio passo dopo passo.

L’azienda, infatti, invita gli utenti a seguire i suoi canali social per scoprire gli ulteriori dettagli sullo smartphone che verranno annunciati nei prossimi mesi.

Non ci resta che attendere, certi che questo smartphone possa essere una chicca dal punto di vista estetico e con la speranza che possa rivelarsi una bomba dal punto di vista delle prestazioni, almeno in rapporto al prezzo di vendita. Un po’ come Carl Pei fece col primo, indimenticabile, OnePlus One del 2014.

