Nel 2021 Google ha realizzato il primo suo chipset Google Tensor, cuore pulsante dei suoi attuali smartphone Android top gamma Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

Secondo un recente report, le vendite dei due smartphone hanno consentito al chipset home-made di casa Google di ritagliarsi un posto all’interno del mercato dei chipset per Android.

Google Tensor inizia a prendere quota nel mercato dei chipset

Il report di cui parlavamo prima è stato pubblicato dalla Counterpoint Research e mostra l’andamento del mercato dei chipset per Android nel 2021; i risultati sono piuttosto prevedibili ma vi è una piccola novità.

Google Tensor fa la sua comparsa, per la prima volta, all’interno del report: la popolarità dei Pixel 6 e Pixel 6 Pro ha fatto guadagnare quote a Google nel mercato dei chipset, stimate nell’1-2% del mercato complessivo nella fascia di mercato che va dai 500$ ai 1000$.

A contribuire alla grandezza di questi dati, vanno fatte due considerazioni:

Nel report viene preso in esame il solo 2021 e quindi Google ha guadagnato le sue quote di mercato in pochi mesi, giusto un paio, a partire dalla commercializzazione dei suoi top gamma dotati di Google Tensor.

Il report prende in esame tutti gli smartphone Android venduti su scala globale; alla fine del 2021, Pixel 6 e Pixel 6 Pro erano venduti solo in una dozzina di paesi in tutto il mondo.

Per il resto, tutto pressoché invariato

Passando agli altri protagonisti, come ci si poteva aspettare, Qualcomm domina nella fascia di mercato che parte dai 500$ per arrivare ai flagship. Anche Samsung ha una buona quota del mercato dei chipset, difendendosi bene soprattutto nella fascia alta e ritagliandosi il primato nella fascia tra i 700$ e gli 800$.

D’altro canto, è MediaTek a dominare il mercato nelle fascie medio-bassa e bassa: in questa zona, le quote di Samsung si riducono drasticamente, mentre quelle di Qualcomm resistono ma solo nella fascia medio-bassa. UNISOC si ritaglia una discreta fetta di mercato nella fascia al di sotto dei 100$.

Sorprende anche la presenza di Huawei; il brand cinese fornisce ancora un numero considerevole di chip, anche a distanza di circa due anni dal ban ricevuto negli Stati Uniti: i chip HiSilicon riescono a ritagliarsi una buona fetta di mercato, soprattutto nella fascia dei flagship.

Nel grafico seguente vengono mostrate le quote di mercato dei vari produttori di chipset, suddivisi per fasce di mercato.

Buona la prima per Google Tensor

Questo primo tentativo è servito semplicemente a gettare le basi per fare bene in futuro: affinché Google Tensor possa avere un impatto reale sul mercato dei chipset, bisognerà attendere; tuttavia, il potenziale per ritagliarsi uno spazio importante, visto quanto fatto in soli due mesi, sembrerebbe esserci.

Nel prosieguo dell’anno sono previsti altri dispositivi dotati del chip Google Tensor. Tra questi, rientrano Pixel 7 e Pixel 7 Pro, smartphone attesi per la parte finale dell’anno e con i quali dovremmo fare la conoscenza della seconda generazione del chip di casa Google; a breve, invece, è tanto atteso Pixel 6a: con lo smartphone, Google potrebbe sfondare anche sulla fascia media.

La curiosità attorno agli smartphone della serie Pixel è sempre tanta, starà a Google sfruttarla al meglio per guadagnare ulteriori quote all’interno di un mercato sempre più combattuto.

