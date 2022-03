LTE Italy è un’applicazione che offre la possibilità di valutare realmente la copertura e le prestazioni teoriche delle reti 4G dei maggiori operatori italiani.

Lo strumento permette di analizzare l’efficienza delle reti mobili di Vodafone, TIM, WINDTRE e Iliad, con focus su posizione, bande 4G LTE attive e il tipo di impianto implementato.

LTE Italy fornisce informazioni di base anche senza effettuare la registrazione e l’accesso e mostra le informazioni sul segnale e la posizione degli impianti attivi sulla mappa, con la facoltà di scegliere quali dati visualizzare attraverso i filtri e di confrontare gli operatori, nonché di mettere l’app in modalità PiP.

LTE Italy mostra gli impianti degli operatori sulla mappa e le relative informazioni

L’app offre la possibilità di contribuire caricando le foto degli impianti e aggiornando le informazioni sugli stessi e di informarsi tramite la Wiki tecnica redatta dagli sviluppatori. Gli aggiornamenti delle mappe sono costanti e risultano particolarmente accurate anche grazie al contributo degli utenti dell’app.

Le opzioni permettono di personalizzare il comportamento delle notifiche, il rilevamento della posizione GPS e tramite rete e la relativa frequenza di aggiornamento, inoltre è disponibile anche il tema scuro.

LTE Italy è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app e chiede le autorizzazioni per l’accesso a telefono, posizione, ID dispositivo e dati sulle chiamate, foto, elementi multimediali e file. A seguire trovate il badge per raggiungere la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 6.0 o versioni successive.