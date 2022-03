In occasione del rilascio di Android 13 DP2 Google ha confermato il proprio impegno nei dispositivi con schermi di grandi dimensioni, come tablet e smartphone pieghevoli. Peccato però che la compagnia californiana non sia encomiabile sotto tutti i punti di vista, basti pensare all’esperienza d’uso offerta dalla propria tastiera Gboard.

In arrivo un nuovo layout per Gboard?

Se avete utilizzato Gboard su un tablet o su uno smartphone pieghevole, converrete sicuramente sul fatto che ci si trova di fronte a una soluzione mediocre, con la tastiera che finisce per occupare una grande porzione dello schermo rendendo il più delle volte frustrante l’esperienza di scrittura. Le cose però potrebbero cambiare presto, come lasciano intendere alcune novità avvistate nella versione beta dell’applicazione.

A quanto pare Google sta lavorando alla possibilità di abilitare un layout con la tastiera divisa, anche se si tratta di una funzione apparsa già nella tastiera di Android 6 e mai comparsa in veste definitiva, né su Android né su Gboard. Finora la cosa non si è fatta particolarmente sentire, visto anche il periodo di stagnazione dei tablet, ma con l’avvento dei pieghevoli e con il rinnovato interesse di Google per i tablet, le cose potrebbero finalmente arrivare al tanto auspicato punto di svolta.

Come riporta Android Police in una recente versione beta dell’applicazione (versione 11.5.05.427194903) è comparso un nuovo toggle che fa riferimento a una versione divisa della tastiera, con la possibilità di riportare alcuni tasti su entrambe le metà. In realtà il nuovo layout non è visibile, nemmeno su uno smartphone pieghevole, ma la sensazione è che Google abbia finalmente deciso di trovare una soluzione all’annoso problema.

É interessante notare che la voce appare su un Samsung Galaxy Z Fold3 solo utilizzando lo schermo interno, mentre scompare, per essere sostituita dal toggle relativo alla modalità a una mano, utilizzando lo schermo esterno dello smartphone.

La nuova tastiera verrà rilasciata insieme all’attesissimo Google Pixel Notepad o la vedremo in anticipo sui pieghevoli già in commercio, per evitare brutte sorprese?