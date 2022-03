Xiaomi 11 Lite 5G NE è disponibile su eBay in super offerta, combinando il prezzo ribassato proposto dal rivenditore e un coupon. Se state cercando un nuovo smartphone di fascia media e non volete spendere troppo, questa potrebbe essere la vostra occasione.

Che offerta per Xiaomi 11 Lite 5G NE grazie al coupon eBay

Xiaomi 11 Lite 5G NE è uno smartphone che ormai conosciamo molto bene ed è uno dei prodotti di maggior successo della sua fascia di prezzo. Offre un ampio schermo AMOLED da 6,55 pollici Full-HD+ con refresh rate fino a 90 Hz, il SoC Qualcomm Snapdragon 778G affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna e un comparto fotografico composto da una tripla fotocamera posteriore (con sensore principale da 64 MP, ultra-grandangolare da 8 MP e tele macro da 5 MP) e da una singola anteriore da 20 MP.

La batteria è da 4250 mAh e la connettività è completa, con 5G SA/NSA, VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e porta USB Type-C. Un mesetto fa lo smartphone ha iniziato a ricevere sul mercato internazionale la MIUI 13 basata su Android 12.

Xiaomi 11 Lite 5G NE è uscito in Italia a fine settembre 2021 al prezzo consigliato di 399,90 euro per il modello 6-128 GB. Ora potete acquistare su eBay proprio quest’ultimo al prezzo di poco più di 250 euro: i 279,90 euro richiesti possono infatti essere ulteriormente abbassati grazie al coupon PIT10PERTE2022, da digitare all’interno del modulo di pagamento (qui per termini e condizioni completi).

Se siete interessati potete seguire il link qui in basso per acquistare lo smartphone nelle colorazioni Bubblegum Blue, Truffle Black, Peach Pink o Snowflake White:

acquista Xiaomi 11 Lite 5G NE in offerta a 251,91 euro

