Potrebbe tornare il sereno in casa Samsung dal momento che la questione legata al GOS, ai rallentamenti e al malcontento generale, sembre stia finalmente giungendo all’epilogo: i Samsung Galaxy S22 si aggiornano e ricevono il “fix” per il GOS anche in Europa.

La notizia giunge dall’affidabile portale SAMMOBILE che sottolinea come l’aggiornamento sia il medesimo giunto un paio di giorni fa in Corea del Sud.

Dopo l’aggiornamento, il servizio GOS non limiterà le performance dei giochi come prima ma continuerà ad ottimizzarle in caso di surriscaldamenti dello smartphone; inoltre, spunta una funzione per i più temerari che permette di rimuovere le limitazioni attraverso la scelta di una Alternate game performance management tramite la sezione Labs del Game Booster (come mostrato nella galleria di seguito).

Oltre alla diretta conseguenza sui giochi, dopo l’aggiornamento, le app di terze parti dovrebbero aggirare l’ottimizzazione portata dal servizio GOS, tornando a girare normalmente.

Come è possibile notare dal changelog dell’aggiornamento (proveniente da un Galaxy S22 Ultra e riportato di seguito), il nuovo aggiornamento non porta con sé solo modifiche al discorso legato alla limitazione delle prestazioni.

Eseguendo questo aggiornamento software, il tuo dispositivo:

– Non limiterà le performance di CPU e GPU nelle prime fasi di gioco (manterrà una gestione delle prestazioni basata sulla temperatura del dispositivo)

– Fornirà la “Alternate game performance management mode” in Game Booster

– Consentirà alle app di terze parti di bypassare il Game Optimizing Service Stabilità della camera migliorata.

Stabilità generale del dispositivo migliorata.

Sicurezza del dispositivo migliorata. Un aggiornamento software può includere, ma non si limita a:

– Miglioramenti alla stabilità del dispositivo, bug fix

– Nuove e/o migliorate funzionalità.

– Ulteriori miglioramenti alle performance.

Come effettuare l’aggiornamento di Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra

L’aggiornamento software contenente il “fix” per il GOS per i Galaxy S22 è in distribuzione graduale in Europa con versione del firmware contrassegnata dalla sigla S90xxXXU1AVC6 (la prima “x” discrimina tra i tre modelli e la seconda “x” discrimina le varianti).

Ovviamente, l’aggiornamento raggiungerà sia Samsung Galaxy S22 (S901B in Italia), che Galaxy S22+ (S906B), che Galaxy S22 Ultra (S908B).

Per verificare la presenza dell’aggiornamento su uno dei tre smartphone, basterà seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

