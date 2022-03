Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra stanno ricevendo un nuovo aggiornamento software a partire dalla Corea del Sud. Come promesso, il produttore sud-coreano sta procedendo a risolvere la questione riguardante il Game Optimization Service che sta tenendo banco in questi giorni.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra

La serie Samsung Galaxy S22 non dà il massimo durante l’uso dei videogiochi, e la ragione è da imputare al Games Optimization Service del produttore, un servizio integrato a bordo di diversi smartphone della casa di Seoul (dal 2016 in poi a quanto pare) pensato per ottimizzare le prestazioni di CPU e GPU con lo scopo di limitare surriscaldamenti e migliorare l’efficienza energetica.

Molti utenti si sono lamentati con Samsung, dato che apparentemente questo servizio sembra andare a limitare le prestazioni anche all’interno di normali applicazioni (cosa in realtà negata fermamente da Samsung stessa nel comunicato diffuso qualche giorno fa). In patria un gruppo di utenti ha persino pensato di far partire una class action, mentre Geekbench ha addirittura deciso di rimuovere i benchmark dai database in attesa di vederci chiaro.

A partire dalla Corea del Sud la serie Samsung Galaxy S22 sta già ricevendo un aggiornamento software che va a eliminare la limitazione delle performance, consentendo agli utenti di agire come meglio credono nella gestione della potenza degli smartphone. In più all’interno di Game Booster è stata aggiunta una modalità “Game Performance Management”, ma per ora non sappiamo esattamente quale sia la differenza rispetto a quella “Prestazioni” attualmente disponibile: potrebbe essere proprio quella la modalità “libera” dal throttling volontario.

Come aggiornare Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra

Per il momento l’aggiornamento sembra essere stato rilasciato solo in Corea del Sud, ma non tarderà ad arrivare a livello internazionale e quindi in Italia. Per cercare aggiornamenti a bordo del vostro Samsung Galaxy S22 potete semplicemente seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

