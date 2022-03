Le migliori offerte Very Mobile per nuovi numeri sono attivabili online

Very Mobile — operatore mobile virtuale di casa CK Hutchison, gruppo che ingloba pure WINDTRE — punta sin dalla sua nascita su offerte telefoniche con prezzi aggressivi e bundle dati esagerati e queste due novità disponibili online per nuovi numeri potrebbero soddisfare anche gli utenti più voraci di GB.

Negli ultimi giorni abbiamo parlato del secondo brand di WINDTRE per la vendita di smartphone ricondizionati, per una nuova offerta supereconomica e per la lista dei modelli abilitati all’utilizzo del VoLTE, ma quest’oggi torniamo a parlare di quello che a Very Mobile riesce meglio: proporre offerte a cui è difficile dire di no.

Nuove offerte Very Mobile per nuovi numeri (online)

Le offerte protagoniste di questo articolo sono due e condividono alcune caratteristiche chiave. In primo luogo, non sono inedite: la prima era già attivabile anche online ma soltanto con portabilità del numero, mentre entrambe erano già disponibili dal 4 marzo, ma soltanto offline. Secondariamente, tutte e due sono rivolte a chi scelga di attivare un nuovo numero.

Partendo dalla prima, Very 9,99 GA è una variante della migliore offerta dell’operatore, alla quale manca soltanto la ghiotta promozione della ricarica omaggio — salvo proroghe, valida ancora per pochi giorni. L’altra differenza per i clienti che sceglieranno di attivare un nuovo numero attiene ai costi di attivazione, che ammontano a 9,99 euro (contro l’attivazione gratuita della versione operator attack). Per il resto, l’offerta rimane la solita: il rinnovo mensile costa 9,99 euro e inclusi nel prezzo ci sono: minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 220 GB di traffico dati 4G (solo sulla carta limitati a 30 Mbps). Tutti i minuti e gli SMS e 6,6 GB al mese sono utilizzabili in Roaming UE. Come sempre, sono inclusi gratuitamente i servizi Ti ho cercato, RingMe e Hotspot. Ecco il link diretto per l’attivazione.

La seconda offerta, Very 7,99 (o Very Special BTL), costa 7,99 euro al mese e comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 130 GB di traffico dati 4G (solo sulla carta limitati a 30 Mbps). Tutti i minuti e gli SMS e 5,3 GB al mese sono utilizzabili in Roaming UE. L’attivazione costa 1,99 euro, mentre la spedizione è gratis. Ecco il link diretto per l’attivazione.

Altre offerte Very Mobile disponibili online

Il listino online di Very Mobile comprende numerose altre offerte interessanti, eccole tutte:

l’offerta Very Mobile a 9,99 euro era stata lanciata nel periodo natalizio e rimarrà attivabile (a meno di proroghe) fino al 14 marzo 2022 con ricarica omaggio da 5 euro in regalo. È attivabile dai clienti provenienti da Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile e alcuni operatori virtuali (esclusi però Kena Mobile, ho. Mobile e Spusu) e comprende minuti e SMS illimitati verso tutti e ben 220 GB di traffico dati 4G (fino a 30 Mbps, sulla carta) a 9,99 euro al mese . SIM e attivazione sono gratis. Ecco il link per l’attivazione;

euro era stata lanciata nel periodo natalizio e rimarrà attivabile (a meno di proroghe) fino al 14 marzo 2022 con ricarica omaggio da 5 euro in regalo. È attivabile dai clienti provenienti da Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile e alcuni operatori virtuali (esclusi però Kena Mobile, ho. Mobile e Spusu) e comprende minuti e SMS illimitati verso tutti e ben di traffico dati 4G (fino a 30 Mbps, sulla carta) a . SIM e attivazione sono gratis. Ecco il link per l’attivazione; l’offerta Very Mobile a 5,99 euro al mese per clienti Iliad, Poste Mobile, CoopVoce, Fastweb e altri MVNO – BT Enia, BT Italia, CMLink, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU – (attivazione gratuita) comprende minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G. Ecco il link diretto per l’attivazione;

al mese per clienti Iliad, Poste Mobile, CoopVoce, Fastweb e altri MVNO – BT Enia, BT Italia, CMLink, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU – (attivazione gratuita) comprende minuti e SMS illimitati e in 4G. Ecco il link diretto per l’attivazione; l’offerta Very Mobile a 6,99 euro al mese per clienti Iliad, Poste Mobile, CoopVoce, Fastweb e altri MVNO (attivazione gratuita) comprende minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G Ecco il link diretto per l’attivazione;

al mese per clienti Iliad, Poste Mobile, CoopVoce, Fastweb e altri MVNO (attivazione gratuita) comprende minuti e SMS illimitati e in 4G Ecco il link diretto per l’attivazione; l’offerta Very Mobile a 5,99 euro al mese per nuovi numeri (attivazione a 1,99 euro) comprende minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G. Ecco il link diretto per l’attivazione;

al mese per nuovi numeri (attivazione a 1,99 euro) comprende minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G. Ecco il link diretto per l’attivazione; l’offerta Very Special in scadenza il 4 aprile è analoga per contenuti e costi alla Very 7,99, ma offre l’attivazione gratuita ed è riservata ai clienti Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri MVNO. Ecco il link per l’attivazione;

in scadenza il 4 aprile è analoga per contenuti e costi alla Very 7,99, ma offre l’attivazione gratuita ed è riservata ai clienti Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri MVNO. Ecco il link per l’attivazione; l’offerta Very Mobile a 11,99 euro al mese per clienti ho., Kena Mobile, Spusu, TIM, Vodafone e WINDTRE (attivazione gratuita) comprende minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G. Ecco il link diretto per l’attivazione;

al mese per clienti ho., Kena Mobile, Spusu, TIM, Vodafone e WINDTRE (attivazione gratuita) comprende minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G. Ecco il link diretto per l’attivazione; l’offerta Very Mobile a 13,99 euro al mese per clienti ho., Kena Mobile, Spusu, TIM, Vodafone e WINDTRE (attivazione gratuita) comprende minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G. Ecco il link diretto per l’attivazione.

Non dimenticate, infine, che la promozione Porta un Amico è ancora attiva: come esaustivamente spiegato sul sito ufficiale, sia il cliente Very che l’amico invitato hanno diritto a 5 euro di ricarica omaggio (che diventano 10 euro nel caso in cui l’amico che porta il numero provenga da Iliad o da PosteMobile) e ciascun cliente può arrivare fino ad un massimo di 50 euro di ricariche omaggio.